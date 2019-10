¿Por qué los estadios vacíos?

Señor Director:



Los últimos y deplorables acontecimientos en los estadios de Bucaramanga y Medellín confirman que los instintos criminales de algunos hinchas con machete y navaja han mermado en forma considerable la asistencia del público a estos escenarios del fútbol profesional, pues allí corre peligro nuestra vida.

Además, las siguientes acciones contribuyen a que no asistamos a los estadios: 1) La mala calidad de fútbol debido a: a) Los 90 minutos reglamentarios se convierten en 60 o menos, pues nuestros futbolistas duran buena parte del tiempo en el suelo dando volteretas y quejándose con alaridos por una falta que no existió o fue muy leve, buscando engañar al árbitro; b) la tardanza extrema para que un jugador salga de la cancha para que entre su reemplazo; c) la excesiva demora del portero para sacar un balón cuando su equipo va ganando; d) las continuas y largas charlas del árbitro con los porteros, defensas o cobradores de tiros libres o penaltis, recordándoles normas que ellos ya conocen. 2) La falta de respeto para el derecho al puesto numerado que tiene el aficionado que compra su boleta. 3) La falta de aparatos detectores de armas al entrar al estadio, entre otras.



Fredi Becerra Mosquera

Preguntas de estudiantes

Señor Director:



Como maestro, siento vergüenza por todo lo que sucede en el día a día y, sobre todo, por no tener respuesta para mis estudiantes cuando preguntan por qué no pasa nada frente a tanta injusticia. Profe: “¿Por qué se escapó ‘Santrich’ si la Vicepresidenta había dicho que a él había que custodiarlo para que no se volara o no lo mataran?”. Profe: “¿Usted cree que el Presidente hizo el oso en la ONU al mostrar unas fotos falsas contra el Gobierno de Venezuela?”. Profe: “¿Al fin es cierto lo de los ‘paracos’ y Guaidó?”. Profe: “¿Es cierto lo del robo en la U. Distrital? ¿Un rector puede hacer eso? ¿En el colegio podría pasar?”. Profe: “¿Una presa tiene permiso para cosas estéticas?”. Solo me atrevo a decirles que la impunidad premia a los pícaros y ladrones.



Henry Sarabia Angarita

El ausentismo

Señor Director:



En todas las empresas, el trabajador que no cumpla con su asistencia y funciones es despedido. ¿Por qué tiene que haber diferencia con nuestros congresistas, que, según lo refieren en su diario de este viernes, solo sesionan dos días de la semana? El resto de días hábiles se encuentran ocupados haciendo campaña para las próximas elecciones locales. Mientras tanto, hay más de 30 proyectos fundamentales para beneficio de los colombianos que dependen de su “buena voluntad” para ser aprobados y pueden hundirse si no se debaten antes del 30 de octubre.



Qué falta de vergüenza. Debemos propender hacia una ley que los obligue a cumplir con sus funciones y horarios, pues es con nuestro dinero que se les paga. Y quien no cumpla, debe perder su empleo.



Amparo Ardila

