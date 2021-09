Por la vida y la tranquilidad

SEÑOR DIRECTOR:



La inseguridad sigue siendo el tema principal en las conversaciones de familia o de empresa o en las redes. Se ven casos todos los días. Y hay miedo, porque los hampones son cada vez más violentos. A mí, personalmente, me gusta que haya salido la policía militar en varias ciudades. Ellos infunden respeto, más en combinación con nuestra policía. Algunos no creen mucho en su eficacia. No le pongan pega a esto, pues están de por medio la tranquilidad, los bienes y la vida de la gente. Los ciudadanos tenemos que estar dispuestos y colaborar con ellos y denunciar.

Deben hacerlo también las fuerzas de orden, pues el factor sorpresa es clave. Que haya requisas en varias zonas. Y quienes caigan, que sean judicialiazados. Así haya que construir más cárceles, la vida y la tranquilidad ciudadana son sagrados y no importa el costo.

Dagoberto Castaño Paredes

La violencia intrafamiliar

SEÑOR DIRECTOR:



La inseguridad y la violencia intrafamiliar siguen presentes y no solamente la sufren las mujeres. El pasado fin de semana, en la celebración del Día de Amor y Amistad, se registraron más de mil llamadas para reportar casos de violencia intrafamiliar. Según la policía, entraron alrededor de 3.250 llamadas a la línea 123, donde 1.015 fueron por casos de violencia intrafamiliar y 2.032 de violencia de género.



Esto no puede continuar. La alcaldesa de Bogotá y la Policía deben hacer algo al respecto. No es posible que, en una fecha en la cual supuestamente debería reinar el amor, la armonía y la familiaridad, se convierta en una ocasión en la que aumente la violencia hacia las mujeres, niños, niñas u otras personas. Cada día la tasa de muertes, abusos y maltratos sigue creciendo. No solamente se debe poner atención en estas fechas, sino todos los días, pues se está volviendo pan de cada día y cuando muchos o muchas, por temor, prefieren quedarse en silencio.

Juan Pablo Obando Ruiz

'El futuro de Monómeros'

SEÑOR DIRECTOR:



El editorial de EL TIEMPO (20-9-2021) nos habla de la empresa que en un tiempo se llamó Monómeros Colombo Venezolanos y ahora solo Monómeros, y es de Venezuela, pero tiene mucha relación con nuestro país. Aunque la empresa factura 720.000 millones de pesos al año y ha tenido incremento de 20 por ciento en sus ingresos del 2020, según parece, ahora tiene problemas de liquidez. El editorialista dice que no deben escatimarse esfuerzos diplomáticos y gerenciales para proteger este activo, que es de los venezolanos, pero que significa para los colombianos 600 empleos directos, 1.500 indirectos y fertilizantes para 800.000 campesinos. Lo que sí se ha denunciado con frecuencia es el mal manejo de las relaciones colombo-venezolanas. Vale recordar que con Venezuela hemos sido como hermanos siameses y que en estos casos el golpe que recibe uno le duele al otro.



Y a los jóvenes también es bueno recordarles que existió una Flota Mercante Grancolombiana (Col.+Ven.+Ecu.) que llevó por los mares del mundo una buena imagen de integración con los vecinos. Se acabó.

Fidel Vanegas Cantor