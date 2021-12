Por ahora, más de lo mismo

SEÑOR DIRECTOR:

​

Poco a poco se va aclarando el panorama electoral para el 2022. Las coaliciones que se han formado con la participación de miembros de diferentes partidos políticos se suman a la de la Colombia Humana, que viene en campaña desde el mismo día que se posesionó el presidente Duque, y cuyas propuestas preocupan porque algunas podrían llevar a la nación al suicidio económico.

Pueda ser que los voceros de las nuevas coaliciones le hablen al país sobre la forma como van a manejar el cambio que la sociedad reclama. Pero, por ahora, lo poco que han expresado es más de lo mismo.



Eso sí, no hablan de la paz, que fue bandera, para bien o para mal, en las dos últimas campañas y que no debiera ignorarse, porque la paz en Colombia todavía está lejana.

Mario Patiño Morris

El rótulo en los alimentos

SEÑOR DIRECTOR:

​

En junio de 2021 se aprobó la Ley 2120, que ordena a los productores colocar en rótulos octogonales, en ubicación frontal del paquete, la información de si el alimento contiene azúcares, exceso de sodio, grasas saturadas y edulcorantes. Es un avance, pero quedó faltando una parte importante de la tarea: el rotulado de los elementos traza, responsables de un buen número de reacciones alérgicas a los alimentos. Somos lo que comemos, por ello es un derecho innegable del consumidor conocer a cabalidad el contenido de los alimentos procesados que se ofrecen para su consumo. La población alérgica, es decir, la octava parte de la población, tiene el derecho de poder alimentarse sin riesgos potenciales para su salud. Exigimos un rotulado completo.

Francisco Leal Quevedo

Médico alergólogo

La inversión extranjera

SEÑOR DIRECTOR:

​

El valor de las remesas que envían nuestros paisanos desde el exterior durante este año supera el de la inversión extranjera directa en el mismo periodo. Sorprendente. Lo podemos interpretar como que el apetito por invertir en nuestra Colombia no es tan fantasioso como lo presentan los gremios y el Gobierno, y debería ser un punto de referencia para poder medir el avance en su oferta. Tenemos dos océanos y unos Llanos Orientales que podrían ser la despensa alimentaria de Suramérica; lo sabemos desde hace décadas, y no pasa nada de nada. Reflexionemos y adquiramos una cultura consistente en el sentido de urgencia y la ejecución. El potencial es inmenso.

Gabriel Remolina Ordóñez

La disciplina no mejora

SEÑOR DIRECTOR:

​

El covid se expande de manera impresionante y no parece tener fronteras. La variante ómicron, que hace unos días estaba en Sudáfrica, ya se encuentra en Europa y otros continentes. Por suerte, ya hay un camino andado científicamente y en las medidas de contención. Pero hay algo en lo que no parece haber avances y es la indisciplina. Se ha perdido un poco el miedo inicial y eso es muy grave. No se pueden relajar las medidas de emergencia. La exigencia del carné es vital, y que la vacunación siga a toda marcha; de lo contrario, el panorama sería muy preocupante.

Pedro Samuel Hernández