Políticas para los viejos/ FORO DEL LECTOR

Colombia es un país que se envejece rápidamente y donde no hay políticas definidas para atender adecuadamente a esta población. Como individuos que ocupamos un lugar en la sociedad tenemos que prepararnos desde temprana edad, ya que el envejecimiento es algo irreversible. Lo correcto sería que el Estado, que tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, creara programas específicos que tuvieran en cuenta a personas de la tercera edad, como acceso fácil a servicios de salud, recreación y concientización, principalmente entre el entorno más próximo, la familia, que en algunos casos cuida de manera eficiente al ‘viejito’, pero en otros lo humillan o lo olvidan en hogares geriátricos.

Luis Daniel Barragán Peña

La guerra es contra el narcotráfico

Leí en este diario la nota ‘Bojayá: los niños que no pudieron nacer’. La guerra es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Tiene muchas consecuencias, todas terribles. Mueren los hombres, y quedan las viudas; mueren los hijos, y quedan los viejos; mueren las madres, y quedan los huérfanos. Hasta los niños en el vientre. Solo quedan las heridas. Y muere la unidad familiar. Allí, en Bojayá, murieron niños que no alcanzar a ver la luz del mundo.

Por favor, que jamás se repitan demencias como estas, que no sigan matando líderes sociales, reinsertados, ni indígenas. Más presencia del Estado, que no haya zonas olvidadas. Esta guerra es contra un enemigo: el narcotráfico.

Carmen Rosa Novoa

Miran para otro lado

Evo Morales renunció por varios factores, entre ellos el pedido de la OEA de hacer nuevas elecciones, lo cual denota fraude previo.

Lo mismo se sabe que ocurrió hace un par de años en la Venezuela de Maduro. A pesar de eso, gobiernos como los de Cuba, Nicaragua, México y Argentina callan. Al igual que los de Rusia y China.

Ello demuestra la rapacidad por el poder de los gobiernos del mentiroso socialismo siglo XXI, su deslegitimación para combatir la corrupción, su descrédito ante los derechos humanos (en este caso, de elegir y ser elegido) y su histórico fracaso, fruto de la carencia de principios humanistas, que mina su base doctrinal.

Juan Guillermo Durán Mantilla

Cárcel a corruptos

En Colombia se habla de la corrupción y sus efectos, como la imposibilidad de poder llevar a cabo los proyectos sociales que mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos y reducirían la inequidad. ¿Qué hacer? Lo más importante es no solo cuantificar el costo de esta, sino ponerles metas a las entidades cuya misión es precisamente recuperar los dineros producto del flagelo, como la Contraloría. De esta forma, el presupuesto de la nación tendría nuevos recursos. Simultáneamente, asegurar que los corruptos de cuello blanco no tengan casa por cárcel, sino que sean enviados a los penales como cualquier delincuente. ¿Será posible hacerlo? Si existe voluntad política, se podría llevar a cabo la propuesta.

Gabriel Remolina Ordóñez

