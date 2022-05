SEÑOR DIRECTOR:

El debate electoral definitivo organizado por la revista Semana y EL TIEMPO se fundamentó en la política del amor, en el diálogo, en la unión y la convocatoria. Los candidatos se comprometieron en participar en el gobierno de quien gane, argumentación que se aleja de los insultos, señalamientos, ataques y lenguaje agresivo que se ha visto en campaña. Planteamientos como este les ofrecen a los colombianos un gobierno alejado de la corrupción y con mayores herramientas para sacarlo de la pobreza.

Ahora bien, llevar el servicio médico a cada rincón del país, la transición de la energía convencional a la energía verde, la creación de centros de innovación y tecnología en áreas como la agricultura, la industria y la biodiversidad pueden hacer del campo una revolución para acabar el hambre en las familias colombianas.



La ciencia, educación, hacer un consenso con la industria de los medicamentos y que la juventud pueda acceder a la educación superior también fueron programas de gobierno expuestos por los candidatos.



Esos cambios se logran convocando a la unión, dejando el juego sucio, respetando al que piensa diferente sin agredirlo y primando la decencia. Eso es lo que quiere escuchar el elector.



Votar a conciencia es el llamado para seguir protegiendo nuestra democracia.

Álvaro Sandoval Gómez

Control de las armas

SEÑOR DIRECTOR:

En la sección de Hace 25 años salió la noticia de que 24 parroquias de Bogotá y una de Soacha tendrían sus puertas abiertas para quienes desearan entregar armas blancas o de fugo, legales e ilegales. Desde entonces viene la lucha contra este peligro. Y cada día es peor.



Las hay de todo tipo, hay un mercado negro tenebroso de estos artefactos y cada vez los delincuentes son más crueles con su uso. Se necesitan incentivos para el desarme, por ejemplo, muchas requisas, constantes y sorpresivas. De lo contrario, quienes trabajamos honestamente seguimos expuestos.

José Francisco Piñeres

Participación en política

SEÑOR DIRECTOR:

Las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la Nación no dejan ninguna duda sobre el actuar indebido de los funcionarios públicos que fueron suspendidos por participar en política.



La mayoría de ellos reconocieron el error y aceptaron la sanción; pero el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no lo hizo y viajó a Washington para visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitará medidas cautelares para que le devuelvan el cargo.



El señor Quintero está en todo su derecho de reclamar lo que considera una sanción injusta. Sin embargo, las pruebas para acusarlo son contundentes. El país entero es testigo de ello. Esto es un deja vu que ya vivimos.



Independientemente de lo que se logre en Washington, ¿qué pasará con los otros funcionarios sancionados que no tienen las posibilidades del señor Quintero para viajar a la CIDH?



¿Tenemos funcionarios públicos de primera y segunda categoría en el país?

Mario Patiño Morris