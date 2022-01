Política con respeto

SEÑOR DIRECTOR:

​

Ya estamos en campaña política y en debates, por lo pronto con propuestas generales. Es importante que en esta larga contienda, prácticamente de cuatro meses, haya respeto entre los candidatos. Ya estamos suficientemente polarizados, una polarización que es claramente política y alimentada desde la cabezas visibles, que hace mucho daño a la sociedad. Esto no es nuevo. Por años, desafortunadamente, en las mismas familias no se podía hablar de política, pues llegábamos a tener un vestido invisible rojo o azul, una camiseta que significaba una diferencia, un odio, una prevención, y por la que hubo violencia.

Por favor, la campaña debe llevarse dentro de normas del respeto, que sean los argumentos y los programas los que definan. Y que haya, sí, una depuración de la política por parte de los partidos. Pero sobre todo, por los electores. Si alguna vez en este país se vota a conciencia, a voto limpio, habremos ganado todos, porque Colombia será distinta.

Pedro Samuel Hernández

Delincuencia y justicia

SEÑOR DIRECTOR:

​

Ante tantos hechos delincuenciales y nuevos modos de asaltar a la ciudadanía en las principales ciudades, llama la atención que la mayoría de las opiniones y diagnósticos de las autoridades, periodistas y demás omiten decir algo ya evidente y vergonzoso: la criminalidad se convirtió en una vocación, en ‘proyecto de vida’ viable para algunos jóvenes. No hay riesgos. Que los hampones operen en grupos de hasta diez, que se desplacen en ciclas, motos, taxis o carros particulares o robados; que tengan una logística, roles, estudios de la zona, del restaurante, de los barrios, entre otros, demuestra que la justicia hace reír a los bandidos. Si los atrapan, quizás pasen algunas horas en una estación de policía. La permisividad y la enorme tolerancia al crimen, por parte del sistema judicial, lograron que estemos rodeados de ladrones en todas partes y a cualquier hora del día.

Eduardo Forero

Más que linchamiento

SEÑOR DIRECTOR:

​

Sin adornar el hecho, lo del conductor de camión de basura no fue linchamiento, fue un asesinato perpetrado por unos seres enfurecidos y encarnizados que no demostraron la dignidad de ser indígenas ni su tan cacareada defensa de la justicia que dicen aplicar.



No. Fue un acto perpetrado con crueldad e irracionalidad. No se trata de minimizar el accidente del conductor asesinado que arrolló a una mamá, su hijita y al bebé que esperaba. No. Se trata de no justificar por ningún motivo, causa o razón un asesinato inmisericorde.

Ilse Bartels L.

Descuentos en TransMilenio

SEÑOR DIRECTOR:

​

Siendo una adulta mayor y usuaria del este medio de transporte, aun teniendo la tarjeta personalizada no es posible que se haga el descuento anunciado ni en zonal ni en troncal. He agotado recursos indagando a funcionarios en las estaciones, llamada telefónica y hasta reclamación escrita, y por ningún medio ha sido posible. Además, observo que a nadie le están haciendo el respectivo descuento. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir?

Alcira González Corredor