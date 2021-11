Policía Nacional: héroes de la patria

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy, la Policía Nacional de los colombianos está de plácemes: cumple 130 años. Institución que ha tenido una transformación permanente a lo largo de su existencia. Se erige y se muestra con altivez en un nuevo año de conmemoración de su creación. Sus integrantes de ayer y hoy, en ocasiones difamados, no desfallecen, ni se amilanan ni desaniman o desmotivan, para seguir ofrendando su vida en defensa de la seguridad ciudadana.

Reconocemos sus logros, exaltamos a quienes por el cumplimiento del deber ofrendaron su vida por defender principios constitucionales de debelar a los delincuentes, terroristas, narcotraficantes, desmantelar organizaciones delincuenciales transnacionales y consolidarse como una de las mejores policías del mundo.



Los colombianos nos debemos sentir orgullosos de tener un cuerpo armado que satisface las necesidades de seguridad y responde a los retos que cada día el mundo moderno exige. Loor a nuestros héroes. Dios y Patria.

Álvaro Sandoval Gómez

Ciclistas imprudentes

SEÑOR DIRECTOR:



Es preocupante cómo en Bogotá abundan ciclistas que no saben normas de tránsito o de lógica común. En muchos casos cometen unas imprudencias que atentan contra la integridad de las demás personas y la de ellos mismos, digamos, al ir en contravía por una calle bastante transitada por automóviles. En reiteradas ocasiones, cuando me dirijo a mi casa en horas de la noche es común ver varios domiciliarios cruzarse semáforos en rojo. Además, muchos no utilizan un casco, un reflectivo, se pasan las calles a toda velocidad, sin importar que haya un peatón o un auto lleve la vía.



Deberían hacer algo las entidades del Gobierno para controlar un poco este aspecto. No se trata de estar en contra de los ciclistas –yo también uso mi bici–, sino de salvar vidas en riesgo por causa de la imprudencias, que se pueden evitar.

Kevin Bustos Ávila

Preocupantes resultados

SEÑOR DIRECTOR:

Preocupante, por decir lo menos, la información del diario EL TIEMPO (8-11-2021) que se refiere a los resultados de las últimas pruebas del Icfes. Los más bajos en la Saber Pro corresponden a quienes se forman para ser docentes. Los postulados sacaron un puntaje de 138 sobre 300; nueve puntos por debajo del promedio nacional, que fue de 147. Y en las pruebas de razonamiento cuantitativo y lectura crítica, los resultados fueron los mismos.



Nada bueno podemos esperar en la formación de nuestros jóvenes del mañana si quienes los van a orientar no son educadores idóneos. Lo anterior debería inquietar a los señores de Fecode, que tienen un problema para cada solución y priorizan las marchas y los paros sobre la urgente necesidad de mejorar el nivel académico de sus profesores.



Nelson Mandela dijo: "La educación es el arma más potente que puedes usar para cambiar el mundo".

Mario Patino Morris

