Increíble que durante los últimos doce años ningún gobierno haya sido capaz de implementar legalmente las plataformas de movilidad, aplicaciones comunes en el resto del mundo.

Como es lo normal en Colombia, por las vías de hecho, los afectados paralizaron parcialmente a Bogotá para expresar su rechazo al borrador del proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte. El proyecto, que debería estar orientado a regular el uso de la plataforma de movilidad, pareciera que pretende eliminarla. Algunos de los puntos del proyecto incluyen la desconexión de las apps, inmovilización de vehículos entre treinta y noventa días, y multas millonarias (hasta 250 UVT) para el conductor y el usuario. A pesar de todos los problemas que se han generado alrededor del uso de las apps por no estar reglamentadas, no se puede negar que es un servicio valioso para la ciudadanía y un generador de empleo importante. El Gobierno tiene la palabra.

Mario Patiño Morris

Elefantes blancos



SEÑOR DIRECTOR:

No solo causa estupor sino terror la noticia en EL TIEMPO (31-01.2023) en el sentido que la Contraloría intentará salvar 100 elefantes blancos por obras inconclusas en el Chocó por cientos de miles de millones de pesos. Cómo será en el resto de Colombia. Pero esta noticia del desfalco diario al erario público es ya un deporte en todo Colombia. No nos causa sorpresa.

Y el problema complejo es que los desfalcadores son, muchas veces, quienes hacen las leyes. No sé si sea una pendejada lo que voy a escribir, pero, por ejemplo, se debería modificar la ley sobre penas de los desfalcadores y que el castigo sea cadena perpetua. Aunque es una utopía porque pretender que el Congreso modifique la ley en este sentido es imposible. De lo contrario seguiremos viviendo eternamente en esta vergüenza de estado fallido.

Hernando Flórez Caicedo

Petróleo hasta 2050



SEÑOR DIRECTOR:

En entrevista con Yamid Amat, la ministra Vélez explicó que la razón para suspender la exploración de petróleo es que a partir de 2030 se suspende la producción de vehículos de combustión y que, por lo tanto, ya no hay a quién venderle petróleo. Sin embargo, la lógica matemática lo que indica es que ese año se tendrá el máximo histórico de consumo mundial de petróleo para ahí sí comenzar su lenta reducción hasta por 20 años, la vida útil del último vehículo producido. En 2016, un piloto decidió no llenar el tanque de gasolina de un avión que iba a Medellín y no alcanzó a llegar. ¿Será que tenemos derecho a pedir un cambio de piloto?

Darío Álvarez

El día sin carro



SEÑOR DIRECTOR:

​

SE viene otro día sin carro. Como un propósito de crear conciencia sobre la no contaminación, sobre pensar en medios limpios, bicicleta o caminar, está muy bien. Pero aquí hace falta un transporte público digno. Y por ello todo mundo quiere burlar las normas. Además de que hacen falta cultura ciudadana, orden y autoridad. Y con tanta inseguridad, sin duda, necesitamos el vehículo. Primero mi primaria, como se dice.

José Francisco Piñeres