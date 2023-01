Petición a la alcaldesa

SEÑOR DIRECTOR:

Por intermedio de este diario quisiera solicitarles muy respetuosamente a la alcaldesa Claudia López y a la Secretaría de Movilidad reversar la decisión del cambio del pico y placa y mantenerlo como ha funcionado en los últimos años, alternando pares e impares, ya que con el nuevo modelo se afecta gravemente, entre otros, a las personas que deben llevar todos los días a sus hijos al colegio.

Este nuevo sistema perjudica a muchos conductores, que ya se habían organizado, y no representará mejoras en la movilidad. Más bien creará confusión que generará imposición de comparendos. Me niego a creer que ese sea el objetivo de la medida. Adquirir y usar un automóvil es un derecho constitucional, es el segundo anhelo después de la vivienda, y en Bogotá llevamos 25 años sometidos a restricciones de su uso. Inicialmente la medida era temporal, mientras se terminaban las obras del momento, y lo hemos aceptado. Por eso, por favor, sigamos como veníamos y no nos compliquen más la vida.

Elisa Ledesma

Ni buenas vías ni paisaje



SEÑOR DIRECTOR:

Este año resolví salir en automóvil de Bucaramanga a Santa Marta. Visitaríamos la playa y el mar en compañía de nuestra familia.

Nada más falso. Salimos de la ciudad Bonita el 30 de diciembre a las 5 a. m. y llegamos a la ‘bahía más linda de América’ a las 8 p. m. Fueron 14 horas de suplicio, carreteras abandonadas, llenas de huecos, ni un policía y señales verticales en mal estado. Para llegar a la Mata, población sobre la carretera, gastamos hora y media en un trancón, pues al llegar a esa población los 4 carriles se reducen a uno y, obvio, se produce atascamiento.

También hubo trancones, hasta de una hora, para pagar peajes. ‘Cargué’ mi peaje electrónico Colpass esperando un carril exclusivo y menos demora, pero no, la mayoría no lo conocen, y si está activo hay que pasar detrás de buses y camiones.

En los trancones la Policía brilla por su ausencia, no hay quien controle el tránsito, no hay quien dé indicaciones.

Regresé ayer y, para evitar ese suplicio, me tocó madrugar a las 4 a. m. para encontrar menos trancones, pero sí los mismos huecos. Parece una vía de una ciudad bombardeada en la guerra.

No se volvió a ver en la carretera ningún copo de algodón que se veía antes. Eran planicies blancas, ahora algunas reses y todo los cultivos llenos de pasto para la ganadería. Total, ni por carreteras ni por paisajes se puede volver a Santa Marta.

Dr. Mauricio Duarte Vergara

Bucaramanga

Me uno

SEÑOR DIRECTOR:

Me uno a la propuesta dada por el presidente de la Fifa, de que en todos los países del mundo al menos uno de sus estadios tenga el nombre de Edson Arantes do Nascimento o simplemente Pelé. En el caso de Colombia, el estadio más opcionado, por su antigüedad, renombre, importancia, historia y diseño arquitectónico, es El Campín, ubicado en Bogotá.

¡Que el nombre de estadio Nemesio Camacho El Campín ceda al de Pelé!

Fernando Cortés