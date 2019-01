Perifoneo en zonas residenciales

Señor Director:



Es evidente que aquí no hay policía suficiente para hacer cumplir las normas. Si nos cuidan de la inseguridad, no alcanzan a hacer cumplir el Código de Policía, más en una ciudad donde se ha perdido la cultura ciudadana. Por ejemplo, mucha gente tira la basura junto a los caños, que son limpiados con frecuencia, pero al día siguiente ya se ven invadidos de escombros. Pero hay un hecho fácil de controlar, y no se hace: el perifoneo.

Muchos comerciantes informales que, frente a conjuntos –Modelia, Fontibón, Chapinero-, han optado por estacionar viejas camionetas para vender mercados de plaza, con parlantes a todo volumen, sin pensar en la tranquilidad de la gente. Hay personas que trabajan de noche y necesitan conciliar el sueño, hay enfermos, niños recién nacidos. Pero no... Y nada se les puede decir por “el derecho al trabajo”. ¿Y los derechos de la gran mayoría? Eso está prohibido en el Código de Policía. Alcaldías locales, ponga orden.



Carmen Rosa Novoa

Inequidad pensional

Señor Director:



Los pensionados que ganamos más de un salario mínimo y menos de tres hemos perdido dramáticamente poder adquisitivo, cercano al 20 por ciento en los últimos 10 años, porque el incremento está ligado al IPC, que el año pasado fue del 3,18 por ciento, mientras el salario mínimo subió un 6 por ciento y los incrementos para el Congreso, las cortes y otras es del 7 por ciento, con sueldos de 31 millones y más; vemos la inequidad por un lado y por otro. Dentro de pocos años vamos a ganar un mínimo, y todos sabemos que las alzas sobrepasan en gran proporción los datos dados por el Dane. Sé que desde hace varios años se dio a conocer este hecho a la Corte Constitucional, sin que se haya pronunciado ante 800.000 pensionados que estamos en ese rango.



Luis Alfredo Galvis Niño

Arborizar el país

Señor Director:



Se adelanta a nivel nacional una campaña denominada Bosque Municipal. Puede ser, pero mejor sería un enorme jardín botánico en cada área municipal, y a la vez iniciar una campaña, mediante ley actualizada, de arborizar todas las orillas de los cuerpos de agua, llámense mares, ríos, lagunas, ciénagas, pozos o quebradas, sin olvidar que todos ellos pertenecen a la nación, en un ancho no menor de 50 metros. Como también arborizar las zonas quebradas de montes, montañas y cordilleras con pendientes de 45 grados en adelante. Si esto se llegase a realizar, nuestros recursos hídricos se beneficiarían en un 60 por ciento con aguas más cristalinas, más peces, más aves, más animales de monte, etc. Y, de ñapa, el medioambiente se renovaría de manera admirable. Adelante, pues, con esa ley de arborización de nuestro país.



Alberto M. Lamadrid Orozco

Barranquilla

