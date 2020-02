Papas bomba en universidades

Señor Director:



Papas bomba y explosivos en general no tienen por qué estar en ninguna universidad o centro educativo, ni mucho menos operados por encapuchados, que todos sabemos son extraños a las universidades, pues en la mayoría de casos los genuinos estudiantes no los reconocen como compañeros de estudio. Rectores de centros de educación superior van a tener que demostrar mucho valor civil y ciudadano, “porque ese fenómeno dañino” no puede seguirse tratando con alcahuetería. La Constitución y las leyes no pueden ser sometidas al escarnio por personas equivocadas en la forma de conducir protestas. Paros y marchas no pueden tener en su interior la horrorosa violencia.



Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

¿A dónde van los bienes de la mafia?

Señor Director:



Se habla de 26 propiedades del ‘Chapo’ Guzmán. Cada vez que los colombianos vemos un titular como este, sobre los miles de millones que el Estado colombiano recupera de manos de los narcos, la mayoría de nosotros se pregunta:



¿Y dónde están los billones en propiedades, aviones, lanchas, yates, ganado, pinturas, etc., que se han recuperado en los últimos cincuenta años?



¿A dónde van a parar los bienes confiscados a la mafia? ¿No será que hay otras mafias incrustadas dentro del Estado que se encargan de hacerse con muchos de esos bienes?



Felipe Bueno Angulo

Bogotá

La nueva reforma de la justicia

Señor Director:



Ojalá que en la nueva intentona gubernamental de reformar la justicia -desde el 2002 van 18 intentos fallidos- no se quede en el tintero ni a mitad de camino el freno a los abogados especialistas en dilatar y torpedear los procesos para lograr vencimientos de términos y preclusiones e impedir que se imparta justicia, a veces hasta con la ‘presunta’ anuencia de los mismos jueces. Los buenos congresistas y magistrados -que todavía quedan- y los colombianos de bien -que son la inmensa mayoría-, sin distingos políticos, deben respaldar y apoyar los cambios y las depuraciones que en la justicia clama con urgencia el país. Se trata de defender el derecho a una eficiente, digna y honrada justicia.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

Una tarea de todos

Señor Director:



El arreglo con el sector de camiones que prestan el servicio dentro de la ciudad es importante. Es clave que se cumpla con el programa de chatarrización de los carros que llevan muchos años trabajando, algunos 40, 50 o más. Por más reparaciones de motor que les hagan, contaminan mucho más que los carros de última generación. Se comprende el derecho al trabajo y que algunos no tienen para adquirir nuevo, pero se podría pensar en líneas de crédito a intereses bajos. Como ellos ya tienen el trabajo asegurado, lo pueden pagar. Pero es todo el transporte, hay carros particulares viejos que contaminan mucho, hay colectivos antiguos, que ni se diga. Y ojo a los del SITP provisional. Esta es, pues, una tarea de todos.Dagoberto Castaño Paredes

