SEÑOR DIRECTOR:

​

La sabiduría popular tiene expresiones convenientes de recordar en estos momentos: “Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios; “el que mucho habla mucho yerra”; “hay que pensar para hablar y no hablar para pensar”.

Nuestra sociedad, especialmente en los ámbitos relacionados con el poder, sufre de intemperancia verbal. Las palabras fáciles rápidamente expresadas, sin una previa reflexión, invaden los espacios de expresión. Quienes las emiten no piensan en las posibles consecuencias que esto tiene. Una palabra descuidada lanzada al aire puede incidir de manera imprevisible en los comportamientos de diversos grupos, que muchas veces no la comprenden pero a partir de ella actúan. Es responsabilidad de quienes tienen poder ser cautelosos con lo que dicen, cómo lo dicen, en qué contexto y con qué intenciones. Y es responsabilidad de quienes escuchamos buscar comprender, de manera ponderada y reflexiva, las palabras dichas. Nuestra sociedad está polarizada y las palabras no reflexionadas contribuyen a incrementar esa polarización. Es necesario prestar atención a los impactos de la pandemia de intemperancia verbal que padecemos.

Manuel Guillermo Torres Zambrano

Simulacro de la reforma pensional



SEÑOR DIRECTOR:

​

Con EL TIEMPO (18/6/2023) me llegó el Periódico Unal. En un artículo, la profesora Alejandra Sánchez, de la Maestría en Finanzas, y el profesor Óscar López, del Departamento de Matemáticas, analizan la reforma pensional, concluyendo que sin esta todo resultaría más costoso, a razón de un billón por año.

Para modelar los posibles cambios de cada cotizante actual y futuro se trabajó con más de 800 millones de registros de colombianos que cotizaron en algún periodo de su vida entre 1994 y 2021. Estos datos se tomaron de Colpensiones y de los fondos privados. Nunca antes se había realizado una reforma pensional con un análisis de esta magnitud.

La reforma no es costosa. Lo que pasa es que sigue existiendo, muy marcada, la inequidad en los privilegios de algunos regímenes especiales.

Del 3,6 % del PIB para pensiones, los regímenes especiales absorben 2,66 %, mientras Colpensiones, con la mayoría de usuarios, solo el 0,94 %. También es de destacar el pilar solidario para la población mayor de 65 años que no logró pensionarse.

Este es un buen ejemplo de la academia, apoyando cambios para beneficio de la población.

Fidel Vanegas Cantor

Cansancio acumulado



SEÑOR DIRECTOR:

​

Excelente la columna de Diego Santos (19/6/2023). Un análisis muy objetivo, profundo y real.

Lastimosamente, nuestro país ha sido azotado por el accionar de cuatro grupos que han dejado profundas huellas de dolor: la guerrilla, autodefensas, narcotráfico y la clase política corrupta.

Las marchas de este martes responden en parte a ese cansancio acumulado por estos males que no han cambiado con el actual gobierno.

Fabio Emilio Waked