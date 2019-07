País de leyes

Señor Director:



Francisco de Paula Santander pronunció la famosa frase: “Colombianos, las armas os dieron la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad”. Olvidó agregar que es necesario hacer cumplir dichas leyes.

Mientras que Suiza se gobierna con 30 leyes y la Constitución de EE. UU. tiene 7 artículos y 27 enmiendas, aquí tenemos una Carta Magna con 380 artículos permanentes y 76 transitorios. Con razón somos llamados el ‘país de las leyes’. Por eso, nuestros ‘honorables’ congresistas se pasan el tiempo derogando normas obsoletas con la misma velocidad con la que promulgan nuevas leyes. Es una retorcida manera de autoperpetuarse, devengando los salarios más altos, mientras el 90 por ciento de la población se debate en la pobreza.



Caso arquetípico de nuestras normas es la multa reciente de 800.000 pesos impuesta a un ciudadano por comprar una empanada en la calle, argumentando ocupación del espacio público. Y la multa no fue para el vendedor, sino para el comprador. Nos preciamos de ser un país católico. Pues bien, si solo cumpliéramos con tres de los diez mandamientos de la Iglesia, eliminaríamos la mayoría de los delitos y acabaríamos con la corrupción: 5.° No matarás, 7.° No robarás y 8.° No levantarás falso testimonio ni mentirás.



Fernando Valencia Vásquez

Con la salud no se juega

Muy triste saber que ni por tutela podemos ser atendidos debidamente en salud; y, aunque es una doctora joven que apenas cumple 28 años, era la única que podía atender el clamor de los enfermos que reclaman procedimientos, medicamentos y tratamientos que muchas veces son negados no obstante tener derecho a ellos y estar cubiertos económicamente por el sistema de la seguridad social en salud.



Porque con la salud no se juega, los servicios de los pacientes no deben estar sujetos a un sistema incapaz de proveerles redes de servicios para atenderlos de manera oportuna y en condiciones de calidad y eficiencia, un verdadero engranaje que haga seguimiento a la enfermedad hasta llevar al paciente a la recuperación, y no llevarlo a unas ruedas sueltas que no sincronizan con los tiempos de las agendas ni con la capacidad de los especialistas con los que tienen contratos las EPS.



Roque Filomena Angulo

Fundación, Magdalena

Los mal parqueados

Ciudades como Calgary, Vancouver, Boston y grandes capitales han solucionado el problema de vehículos mal parqueados con patrullas que recorren las calles en sitios ya identificados, filmando la aplicación de partes a los infractores. Es más efectivo que la labor desarrollada para ese control por los cientos de grúas y los miles de policías de la capital. Si Bogotá copiara esta idea, solucionaría a bajo costo y con pronta recuperación los costos de estos equipos con los millones de partes que se aplicarían.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

