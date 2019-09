Otro triunfo para Colombia

Señor Director:



Qué alegrías nos dan los deportes. Ahora los tenistas Farah y Cabal son los ganadores del Abierto de Estados Unidos en dobles, confirmando su primer lugar en el ranquin mundial. Es un extraordinario triunfo que pone de nuevo el nombre de Colombia en alto. Felicitaciones a ambos porque demuestran que los esfuerzos individuales y colectivos, el trabajo en equipo, con sacrifico, darán triunfos a la larga. O glorias pocas veces alcanzadas. Otra copa para nuestro país. Ellos producen orgullo.



Ángel María Aguilar

Inseguridad en Bogotá



Señor Director:



El miedo se está apoderando de los ciudadanos en Bogotá, ante los diferentes delitos: asesinatos, robos, atracos callejeros, paseos millonarios, robos a casas, de bicicletas y carros, etc. Una medida urgente de protección de la gente sería que salieran a prestar servicio los soldados y policías que se encuentran en acuartelamiento. Esta es una emergencia, pues las calles se las ganó la delincuencia. El temor de salir es cada día peor, las noticias que transmiten los medios incrementan el pánico, y hasta el sueño y la tranquilidad se van evaporando. A nuestras fuerzas de Policía y militares les pedimos que nos ayuden a recuperar la tranquilidad en nuestras vidas y nuestros hogares y volver a Bogotá un lugar seguro.



Jorge Trujillo Mejía

Bogotá

Evocación del ‘Conejo’ Valdés

Señor Director:



Ahora se puede viajar en plan turístico a Casanare, saliendo por la pista aérea existente en Paipa, contemporánea del famoso hotel Termales, ya desaparecido, con campo de aterrizaje propio que motivó a muchos boyacenses jóvenes a la profesión de volar. Y el popular e inolvidable ‘Conejo’ Valdés se convirtió en consejero. Él ya era paradigma de piloto, trotamundos, pionero de los vuelos nocturnos y el primer colombiano que desplegó la bandera nacional en el Polo Norte.



Miguel Roberto Forero García

¿Volveremos al chamán?

Señor Director:



Unas 22 EPS han sido intervenidas por su falta de humanidad hacia los pacientes. Ni las tutelas han servido. Se ha pensado en una mega-EPS que abarque a los cerca de 50 millones de colombianos y emigrantes venezolanos. Se ha pensado en acabar las EPS y buscar otras opciones de servicio de salud, pero el cáncer de la deficiencia hospitalaria seguiría haciendo metástasis. Incluso se ha propuesto volver al médico del barrio, a los masajistas, a los chamanes, sobanderos y médicos alternativos mientras la crisis de la salud tome otros rumbos prioritarios. ¿Acaso se invertirán primero los polos magnéticos de la Tierra antes de que la atención de los pacientes se vuelva prioritaria y deje de ser a plazos y con cuentagotas?



Fernando Cortés Quintero

