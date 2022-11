Otras ‘madres de mayo’

SEÑOR DIRECTOR:

Bueno su editorial EL TIEMPO (28/11/2022) sobre las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, centrado en la señora Hebe de Bonafini. Fue una mujer meritoria y valiente que vivió años reclamando, como muchas madres allí, por la verdad sobre sus hijos. Es más admirable aún, porque lo hicieron contra amenazas y peligros. Una madre da su vida por la de sus hijos, o al menos, por saber qué les pasó en tan terribles episodios como una dictadura.

Todas las dictaduras son brutales, pero no olvidemos que aquí hay muchas ‘madres de mayo’, y padres, hermanos y viudas víctimas de una larga guerra, que reclaman la verdad y no hay que esperar a que Dios las llame para que la conozcan, por dolorosa que sea. Los responsables deben tener valor para decirla. Es urgente esa verdad para que haya alivio en muchas víctimas. Bien que se silencien las armas, es urgente, pero que hablen los que las accionaron.

Carmen Rosa Novoa

Contratos en islas del Rosario



SEÑOR DIRECTOR:

La decisión del Gobierno de dar por terminados los contratos de arriendo de las islas del Rosario y entregarlas a los raizales para su administración no puede ser tomada a la ligera.

Al margen de la viabilidad jurídica, que seguramente será objeto de varias demandas, en algunas de las islas se han instalado legalmente costosos complejos turísticos que generan empleo, aportan tributos a la nación y tienen protocolos para el buen manejo ambiental. Con el respeto que merecen los nativos, es difícil creer que ellos tengan la capacidad para administrar este tipo de negocios, inclusive si son apoyados por el Gobierno. Todos conocemos la incapacidad administrativa del Estado.

Las islas son áreas nacionales protegidas y hacen parte del Parque Nacional Marino Corales del Rosario y San Bernardo. Lo lógico sería que se entregaran para su administración y explotación a entidades idóneas y responsables.

Mario Patino Morris

Machismo letal



SEÑOR DIRECTOR:

Sí, un machismo letal agobia al género femenino desde hace siglos. Es un machismo en el que están implicados todos los estamentos sociales, políticos, religiosos, etc. Y sí, este recorderis del tema “maltrato a la mujer” es ver llover sobre mojado y sin sombrilla.

Pero no solo el machismo es letal, también lo es el feminismo que protesta por alcanzar la “igualdad” apelando a la violencia, mientras más mujeres siguen siendo maltratadas sin denunciarlo, porque esto la deja en doble peligro: el de su “compañero sentimental” y en que no le crean o no la protejan los despachos, lo que muchas veces desencadena su muerte.

Vale y es necesario que se tenga en cuenta que la violencia de género abarca, además, y con cobarde crueldad, a las niñas desde su más tierna e indefensa edad.

Que la ley también tenga en cuenta, y eficazmente, a los miles de niñas y jóvenes alcanzadas por la violencia de las agrupaciones guerrilleras, que siguen sin recibir “justicia” como víctimas de secuestro, violaciones, asesinatos, desaparición y toda una gama de crueles vejaciones.

Ilse Bartels L.