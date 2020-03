Otra financiación

Señor Director:



El presidente Duque, con el fin de alimentar a los más necesitados por estos días, tomará prestado un dinero de nosotros que está guardado hasta el año 2039. Le propongo un cambio en la financiación: que baje de 16 a ocho años el plazo para rematar todos los bienes expropiados a los malandros, que tanto daño nos hicieron, y que hoy valen una inmensa fortuna. Bienes que en ocho años no pudieron salvar, menos en 16 (los testaferros lo saben). Nos ahorraríamos la administración y el deterioro actual de ocho años. Con un buen equipo especializado de fiscales, en un año esos bienes inactivos y en degradación serían liberados, y su venta pagaría la deuda que el Presidente está contrayendo.



Jaime Montoya

Manizales

Lo positivo que sale a flote

Señor Director:

​

“No hay mal que por bien no venga”, dice un viejo refrán. Desde hacía rato el país venía clamando la unión fraterna y solidaria entre los colombianos y el restablecimiento de la autoridad y el orden, hoy imprescindibles para la contención y manejo de la pandemia del coronavirus y de la consecuente crisis social y económica.



Bien por algunos empresarios que están dando ejemplo de solidaridad y generosidad, haciendo multimillonarias donaciones en dinero y especie, pagando anticipadamente a sus proveedores, suspendiendo labores con pago de salarios, abasteciendo de comida a profesionales de la salud, etc. Gracias. Como bien lo dijo el presidente de El Salvador en alocución a su país, los grandes empresarios no deberían temer ser 10 o 20 % menos ricos ya que cuentan con suficiente dinero para vivir 10 o 20 vidas.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Quedémonos en casa

Señor Director:

​

Es triste esta situación por la que está pasando todo el mundo, son días tristes en los cuales nos damos cuenta del significado de la vida. Esta pandemia está poniendo en juego las vidas de todo el planeta. Por eso, a pesar de estar encerrados y sentirnos solos, debemos entender que este sacrificio es por un bien para toda la humanidad, y que si lo cumplimos, los resultados serán satisfactorios.



Si cumplimos con la cuarentena, volveremos a juntarnos y podremos superar esta difícil situación todos juntos. Poco a poco pasará este virus que ha arrebatado miles de vidas que ya no volverán. Aún tenemos esperanzas de que todo vuelva a ser como antes, que podamos reunirnos y ser libres, pero esto solo será posible si nos refugiamos, por eso quédate en casa.



Tatiana Jaramillo Palacino

Atención psicológica

Señor director:



El ministro de Salud debería convocar a los colegios y asociaciones de egresados de psicología para montar una plataforma de servicios voluntarios y gratis (sobre todo esto último) por vía telefónica e internet para asistir a la población angustiada, desorientada, desprotegida y vulnerable.



Con voluntarios eficientes, y con protocolos que no son difíciles de estructurar, se llenaría una de las necesidades más sentidas en estos días.



Eugenia GuzmánEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co