Otra epidemia: la no adherencia

SEÑOR DIRECTOR:

Sobre el interesante artículo publicado en este diario sobre el mes del corazón y mortalidad cardiovascular, hay un gran problema agregado de salud pública y muy poco intervenido: la no adherencia-persistencia en los tratamientos y en los cambios de estilo de vida recomendados por el médico. Y esto se inicia desde la primera consulta o encuentro médico-paciente.

La epidemia de covid-19 hizo interrumpir muchos tratamientos y cambió estilos de vida a más sedentarismo, obesidad, estrés, etc., y esto explica por qué en el mundo entero se disparó la mortalidad cardiovascular frente a otras enfermedades.

Esto requiere tomar acciones concretas para intervenir las barreras de no adherencia-persistencia mediante una mejor comunicación asertiva hacia la comunidad. Nada ganamos si tenemos nuevos medicamentos, e incluso acceso a estos, si el paciente no se los toma y no modifica su estilo de vida o no adopta ni se empodera de la cultura del autocuidado. Esta es la ignorancia que puede matar.

Enrique Melgarejo R., M. D. Cardiólogo

Expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología

SEÑOR DIRECTOR:

Es un buen propósito de este gobierno el de combatir el hambre, una amenaza mundial, según la FAO. Es vergonzante que un país con más de 22 millones de hectáreas con aptitud agrícola tenga aproximadamente el mismo guarismo: 22 millones de compatriotas mal alimentados o con hambre. ¿Por qué? Gran parte de estos suelos está en ganadería, y buena parte para exportación, por eso la carne es tan cara para los colombianos.

Pero nos encontramos con unas plantas maravillosas que son las leguminosas, como el maní, fríjol, arvejas, soya, habas, habichuelas, las cuales pueden reemplazar la carne y también fijan nitrógeno de la atmósfera.

El maní fue fomentado por el Incora en el siglo pasado y aún se cultiva comercialmente en Tolima y Meta. De manera artesanal en Cauca, Nariño y Chocó. Este cultivo deja el suelo abonado.

En Mariquita, Alfonso Lozano, padre, fomentó e industrializó el cultivo de tal forma que llegó a tener más de 300 operarios, la mayoría mujeres cabeza de familia. Pero esta industria fracasó, entre otras razones por las importaciones de EE. UU. Hoy, el doctor Alfonso Lozano, hijo, ha iniciado el proceso de recuperación de esta valiosa industria y merece apoyo.

Fidel Vanegas Cantor

Un deportista ejemplar

SEÑOR DIRECTOR:

Se retira un grande del deporte: el tenista Roger Federer. Más que las 310 semanas como número uno del mundo, 369 victorias, y 20 títulos de grand slam, dejó un legado valioso como ser humano. El éxito y la fama no son fáciles de manejar, pero el señor Federer dio ejemplo como profesional del deporte en todas las canchas donde compitió, y nunca se le conoció un mal comportamiento fuera de ellas.

El tenista suizo es un modelo, especialmente para aquellos que se obnubilan con los triunfos deportivos y malogran sus vidas privadas.

Mario Patiño Morris