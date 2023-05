Opinión de la ministra de Educación

SEÑOR DIRECTOR:



Qué interesante encontrar opiniones, y sobre todo desde la misma ministra, sobre el problema de la convivencia y la manera de abordar el acoso escolar. Este debiera ser un tema de todos los días, pues no solo afecta a la escuela, sino a la familia, el entorno educativo y a la sociedad en general. Los medios de información y comunicación debieran asumir la tarea de volverse más asertivos en la manera como se abordan ciertos temas relacionados con la violencia. Como pedagogo, pienso que las noticias debieran presentarse de tal forma que lleven a una reflexión educativa sobre las consecuencias de las conductas disruptivas, que se generan desde diferentes ámbitos.

Nuestros niños viven bombardeados de noticias violentas, de series de televisión poco educativas, de realities, que, a cambio de generar educación sobre colaboración, ayuda mutua y respeto, promueven ambientes de competición y rivalidades que en nada aportan a lo que se le está pidiendo a la escuela y que tiene que ver con la generación de ambientes más cooperativos, más solidarios, lo cual ayudaría mucho a bajar esos niveles de violencia escolar y a los cuales se refiere la ministra. Que los medios de información se conviertan en un apoyo para la realización de buenas prácticas educativas es loable para esta niñez y juventud del siglo XXI.

Profesor Henry Sarabia Angarita

La propuesta de salir a la calle

SEÑOR DIRECTOR:

​

Lamentable la actitud del Gobierno en lo referente a la exigencia en aprobación de las diferentes reformas. Está bien que las proponga, pero incentivar a través discursos la obligatoriedad de su aprobación deja mucho que desear. Ya tuvimos una “protesta social”, que de social no tuvo nada. Al seguir apoyándola lo único que se va a conseguir es generar más caos en las ciudades. Cuántas vidas se perdieron, a cuántas empresas les toco cerrar, se incrementó la inseguridad, se afectaron la movilidad y la economía en todo el país.



Proponer marchas sociales para presionar la aprobación de las reformas o apoyar a quienes incendiaron el país deja mucho que desear de quienes proponen diálogos con insurgentes para conseguir una paz. Creo que hay que aceptar las decisiones de quienes por norma deben cumplir con esa tarea y van a actuar por el bien y de acuerdo a las necesidades del país.

Alberto Bernal

Los dineros públicos



SEÑOR DIRECTOR:

​

En reiteradas oportunidades el señor presidente Gustavo Petro se ha referido a los dineros públicos que no pueden ser administrados por los privados. Creo que no tiene muy claro qué son dineros públicos. Estos son todos los recaudados a través de los impuestos y los que puedan producir como utilidades las empresas del Estado. Pero lo que los privados entregamos como cotizaciones para la salud y la pensión no son dineros públicos. Son pagos privados para obtener unos servicios en el presente y el futuro, que bien deben ser administrados por privados supervisados. Conviene recordar que la paz total y el progreso surgen del valor agregado del trabajo y el emprendimiento. No del hablar, hablar y hablar, ni del gastar, gastar y gastar.

Juan Gregorio Vélez Vélez