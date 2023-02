¿Olvidarnos del metro?

SEÑOR DIRECTOR:

¿Quién no está ilusionado con las noticias casi diarias sobre los debates sobre hacer el metro de Bogotá como está contratado o con un tramo por debajo de tierra, como lo ha manifestado el presidente Petro? El mayor deseo de la mayoría de los ocho millones de habitantes de la ciudad es llegar a verlo hecho realidad. Pues bien, estoy de acuerdo con la buena columna de Juan Esteban Constaín (EL TIEMPO, 2-2-2023), y quizás deberíamos olvidarnos de tener metro en la ciudad, ya que este proyecto ha estado en boga desde antes de la segunda mitad del siglo pasado.

Mis padres (q. e. p. d.) también creyeron posible pasar del trolley y los buses de siempre a contar con un moderno metro como en las grandes ciudades del orbe. Posiblemente la modernización del TransMilenio y el servicio mejorado de buses azules nos acompañen hasta la tumba. Ojalá me equivoque y no tenga que decir con el citado columnista “Ni un metro más”.

Víctor Samuel Morales B.

Los acueductos veredales



SEÑOR DIRECTOR:

El tema del agua y la planificación urbana de los municipios de quinta y sexta categoría es crítico. En consecuencia, los acueductos veredales tienen también una problemática enorme porque:

1. Proveen agua cruda.

2. Son administrados por juntas de acción comunal o entidades sin ánimo de lucro que, en la mayoría de los casos, no tienen la capacidad técnica ni económica para prestar el servicio.

3. No tienen apoyo de los municipios porque los municipios no tienen la capacidad técnica, administrativa ni económica para gestionar los acueductos veredales.

4. Las autoridades municipales, la Superintendencia de Servicios Públicos y la CAR nos exigen lo que el Estado es incapaz de hacer.

5. Es indispensable que, desde la sociedad civil y sin politiquería, se originen sinergias y se creen asociaciones que generen las capacidades de los acueductos para gestionar y prestar el servicio.

El tema es de especial relevancia y sería clave que EL TIEMPO lo visibilizara.

Francisco Buenahora Ochoa

No se necesita el día sin carro



SEÑOR DIRECTOR:



Tras el incremento del pico y placa a 15 horas diarias, no parece coherente ni razonable la continuidad del día sin carro para seguir comprobando que mientras menos vehículos transiten, mayor velocidad promedio y menor polución. ¿No serán mayores la afectaciones a la actividad laboral y a la economía capitalina que los reales beneficios? Lo verdaderamente necesario y prioritario es contar con un sistema masivo de transporte urbano suficiente, eficiente y seguro, que desestimule el uso del vehículo particular, no el incremento del pico y placa a las malas.

De ahí que haya que apoyar y facilitar, en vez de enredar o torpedear, la más pronta construcción y puesta en funcionamiento del metro, ya contratada y en eficiente ejecución. Igualmente, es imperiosa la elección de alcaldes con perfiles más gerenciales que políticos, que se interesen también por el mantenimiento de la infraestructura vial y su actualización en función del crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Luis Iván Perdomo Cerquera