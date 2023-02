Objetos voladores no identificados

SEÑOR DIRECTOR:

A excepción del globo chino, los extraños objetos que se han visto en los espacios aéreos de Canadá y Estados Unidos, mantienen en expectativa al mundo. De hecho, el pasado sábado 11 de febrero el espacio aéreo de Montana fue cerrado, generando cierta alarma entre la población, recordando un poco la broma radial de Orson Wellls en La guerra de los mundos.

Lo que sí es cierto es que los objetos cuadran dentro del término ‘ovni’, que abarca a cualquier cuerpo aéreo que no pueda identificarse a primera vista. Acerca de los objetos, no se sabe si sean de origen terrestre o extraterrestres. De ser de origen alienígena, estarían dentro del concepto VED (vehículo extraterrestre dirigido). Sin embargo, todos los reflectores apuntaron hacia el globo chino, el cual provocó derribos fáciles por parte de los militares estadounidenses. Se esté librando o no una batalla contra invasores extraterrestres, hasta el momento hemos sido poco hospitalarios.

Fernando Cortés Quintero

No más violencia en los estadios

SEÑOR DIRECTOR:

Lo que pasó el domingo pasado en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, cuando un hincha desadaptado ingresó a la cancha y golpeó al jugador de Millonarios Daniel Cataño, es una muestra de cómo la violencia e intolerancia en los estadios son muy frecuentes en el país.

También es repudiable lo que hicieron hinchas del Atlético Bucaramanga en Tolú, Sucre, el pasado 10 de febrero, cuando se enfrentaron a hinchas de Jaguares de Córdoba y habitantes de este pueblo después del encuentro futbolístico. ¿Será que tenemos que agredirnos unos a otros por un escudo o una camiseta que no nos da de comer?

El fútbol en nuestro país se tornó en violencia, ya no es recomendable ir a los estadios, a menos que juegue la Selección Colombia porque ahí todos somos iguales. ¿No podemos ser iguales, conversar y tratar bien al hincha vecino? Que la Dimayor y el Ministerio del Deporte les pongan fin a estos actos de violencia para que haya fútbol en paz.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño

La locura en el TransMilenio

SEÑOR DIRECTOR:

Al nombrar a Bogotá, una de las primeras imágenes que llega a la mente es el TransMilenio, y no es para menos. Este sistema masivo de transporte se ha convertido en lo más representativo de la capital, o por lo menos así lo era hace unos años. Ahora es llamativo no solo para turistas, sino para quienes a diario hacemos uso de él, pues es una verdadera locura.

En un recorrido de no más de 30 minutos vemos por lo menos cinco vendedores en los articulados, toda una feria ambulante que se suma a la cantidad de usuarios que hacen ‘maromas’ para poder ingresar y sostenerse en pie ante el poco espacio que queda para moverse.

Agreguemos el riesgo con los amigos de lo ajeno, los habitantes de la calle que se suben a pedir limosna, quienes hacen sus trasteos y los religiosos que van predicando de estación en estación.

¿Hasta cuándo debemos tolerar esta situación en esta ciudad que amamos, pero que cada día está más complicada?

Sandra Nayibe Granada Méndez