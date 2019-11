Invertir bien en el campo / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Leyendo las atrocidades del bombardeo en el que murieron 8 niños, se me encharcan los ojos porque yo también estudié en una escuela rural y fuimos desplazados por la violencia de entonces. Pero ahora, bombas lanzadas sobre un campamento dejan 17 muertos. Creo que todos debemos opinar y ayudar para que estas descripciones macabras no se repitan: “zapatos con piernitas adentro...”. Agradezco a EL TIEMPO porque publicó mi propuesta para ‘Recuperar el campo’ (11-11-2019). Lo que se invierta en el campo debe ser concertado territorialmente para no tener escuelas sin alumnos o puestos de salud sin médico ni enfermera. Por esto, los campesinos deben retomar sus tierras. Para poder volver a la soberanía alimentaria de antes del conflicto: el maíz criollo, que les gusta a las gallinas criollas, nos lo cambiaron por transgénicos, y donde estaba ese cultivo ahora crecen la coca y las otras yerbas malditas... Por eso, el Estado debe estar del lado de los indígenas, negros y campesinos, quienes hasta con su vida están del lado de la paz.

Fidel Vanegas Cantor

Cobros en el cementerio

SEÑOR DIRECTOR:



Nuestra familia es frecuente visitante de los jardines cementerios de la ciudad de Bogotá, porque en ellos se encuentran varios de nuestros seres queridos. Me refiero puntualmente en esta nota al cementerio Jardines de Paz, en donde el fin de semana del 2, 3 y 4 de noviembre, fechas en las cuales hay más visitantes, vimos con gran sorpresa que después de mucho tiempo de no hacerlo volvieron a cobrar por la entrada, y se formó un gran trancón. Todos estábamos extrañados con esta medida. Al pasar por la caseta nos informaron que el valor es de ¡6.000 pesos! Costo exagerado, ya que el tiempo de demora en el cementerio no sobrepasa ni la media hora. Muchos nos quejamos, pero si no pagábamos, no podíamos entrar. Por lo tanto, desearía que los entes encargados de este control vuelvan a intervenir estos cobros, y si los tienen que hacer, que sean moderados.

Elsa María Avendaño

Sobre el paro del 21

SEÑOR DIRECTOR:



Soy una extranjera que ama a Colombia. Llevo cincuenta y dos años viviendo aquí, y nunca he sentido tanta preocupación por el futuro de mis nietos como hoy. Me intranquiliza enormemente la actitud de los partidos políticos, que en vez de tratar de sacar el país adelante parecerían meter palos en la rueda al mandatario. Incluyo a los de su propio partido. Estamos hastiados de las divisiones políticas y el partidismo por encima del amor patrio. Unámonos, por Dios, para sacar adelante esta nación que, a pesar de los enormes desafíos que tiene, puede salir adelante siempre y cuando los políticos tengan la voluntad de poner el futuro del país por encima de sus intereses personales. La inmensa mayoría de los colombianos son extraordinarias personas. No apoyo el paro nacional del 21. El derecho a la protesta es legítimo y parte esencial en una democracia, pero, desafortunadamente, todos hemos visto cómo han terminado las marchas recientes. No comprendo por qué las personas que solicitan el permiso para las marchas no son responsables de los daños a la propiedad, tanto pública como privada.

Mary Louise Spence