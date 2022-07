Números que estremecen

SEÑOR DIRECTOR:

​

EL TIEMPO (10-7-2022) publicó los puntos importantes del programa de la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. Es interesante el juego con las cifras que hace. Hay 34 millones de hectáreas para ganadería, en las cuales los terratenientes tienen 22 millones de reses. Esto significa que cada vaca dispone de 1,5 hectáreas para comer. Paradójicamente, el número de 22 millones se repite, pero en los colombianos en situación de pobreza, en las ciudades y el campo. Hay 2 millones de predios; 48 % de los minifundistas tienen menos de una hectárea. En tanto que 501 latifundios tienen el 44,5 % de la tierra rural, pese a que viven en las ciudades.

Por lo anterior, con los TLC tenemos que importar 14 millones de toneladas de alimentos, pues para nuestro consumo apenas sembramos 104.000 hectáreas. El desprecio por el campo de los gobiernos pasados y el actual hizo que en 250.000 hectáreas que teníamos en agricultura ahora siembren narcocultivos.



Lo mejor sería crear un viceministerio de Economía Solidaria y Popular para que más cooperativas se empoderen de la comercialización del agro. De esta forma, los mismos campesinos se harían gestores del desarrollo rural.

Fidel Vanegas Cantor

Atención priorizada

SEÑOR DIRECTOR:



Soy una persona con una edad cercana a los 84 años y, como ocurre cada año, debo refrendar mi licencia de conducción en un punto SIM, en Bogotá. Lo primero que encontré fue una gran dificultad para localizar un sitio donde me hicieran el examen médico, pero cuando lo logré, traté de encontrar un SIM y ocurre que únicamente se puede localizar a través de la página, en la cual se debe pedir una cita.



Al buscar la página referida, el antivirus me envía el siguiente mensaje: “Esta es una página peligrosa. Es sumamente recomendable que no visite esta página”. ¿Qué está pasando con los contratistas del SIM? Creo que a los mayores de 80 años, a quienes por capricho de algún legislador nos obligan a hacer anualmente la renovación de la licencia, deberían permitirnos ir a los sitios SIM sin cita previa y, además, atendernos prioritariamente.

Diego López Arango

Hacia el bienestar común

SEÑOR DIRECTOR:

​

Después de un proceso electoral con una campaña agresiva y confirmándose el triunfo de la izquierda por primera vez, es menester generar un compás de espera antes de emitir juicios e improperios sin razón. La invitación del electo presidente a un diálogo nacional es una oportunidad para que, en el marco de la diferencia, las vertientes políticas opuestas den prioridad a integrar un plan de desarrollo que atienda de la mejor forma las demandas ciudadanas. ¿Será posible unirnos para desear que al Gobierno le vaya bien y los programas se desarrollen adecuadamente, en beneficio de las mayorías? O, por el contrario, preferimos continuar la confrontación, el enfrentamiento sin razón y el conflicto, como si fuese nuestra impronta...



Todos, Gobierno, empresa y sociedad, somos responsables del éxito o el fracaso de nuestra nación. Es el momento de reflexionar, analizar, proponer y aportar para el bienestar de quienes habitamos esta querida patria.

Gustavo A. Camelo