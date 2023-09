Nos duele Colombia

SEÑOR DIRECTOR:



¡Colombia ha sido uno de los países más azotados, hablando en términos de guerra! Desde tiempos atrás, nos hemos venido enfrentando a desigualdad, violencia de género, violencia sexual, entre muchos otros tipos de violencia. El Valle del Cauca está clamando a gritos ayuda del Gobierno, ya que grupos al margen de la ley lo tienen azotado, con amenazas, extorsiones, etc. Cada vez son más los menores que se ven involucrados en el tráfico de drogas, explotación sexual, entre otros factores que hacen que la niñez en el país se vaya perdiendo. El de los menores en la guerra es un asunto con el que desde hace mucho tiempo el país ha venido luchando.

No podemos dejar atrás a la capital del país, donde sus habitantes también tienen temor por sus vidas. Bandas armadas tienen atemorizada a la localidad 19, entre otras, al igual que al barrio Divino Niño, en donde hay una disputa por territorios. “Parece como de película, pero es lo que se está viviendo en la vida real”. Duele Colombia.

María Leida Hurtado Aguirre

Defensa de la educación pública



SEÑOR DIRECTOR:



Muy interesante la publicación de este 2 de septiembre relacionada con investigación de la Universidad Nacional de Medellín, en donde se resalta la importancia de la formación académica de las madres, pues ello contribuye a que los hijos tengan mejores desempeños en pruebas Saber. Resalto la importancia, porque dicha investigación contrasta con posiciones de ciertos personajes de la política, que, a cambio de fortalecer la educación pública, denigran de ella, sin tener como base este tipo de estudios con los que se demuestra, además, que no es cierto que el desempeño de los jóvenes de colegios públicos es más bajo que el de los privados. Dicen los investigadores, al compararlos: “Encontramos que las diferencias son mínimas; de hecho, en algunos casos los estudiantes de colegios públicos tienen mejores resultados que los de los privados”. Ojalá que este tipo de investigaciones ayude a dar luces para que entre todos contribuyamos al mejoramiento de la educación pública, en lugar de estar denigrando de ella.

Profesor Henry Sarabia Angarita

La reforma de la salud

SEÑOR DIRECTOR:



Se han empleado cientos de miles de horas hombre al estudio y la aprobación de la reforma de la salud desde el inicio del Gobierno. Es un hecho sin precedentes en la historia de Colombia. El actual sistema tiene una cobertura del 98 por ciento, el respaldo del 70 por ciento de la ciudadanía y reconocimiento a nivel mundial que no se puede desconocer. Si es así, ¿por qué el cambio? Simplemente por destruir el sistema y por vendernos unos cambios que sabemos de antemano no son una necesidad. No se puede permitir el exabrupto, es un desafío a la inteligencia colombiana.

Gabriel Remolina Ordóñez

Gracias a los patinadores



SEÑOR DIRECTOR:

Qué emoción tener buenas noticias, y deportivas, mucho mejor. Felicitaciones a todo el equipo de patinadores colombianos por quedar nuevamente campeones mundiales de este deporte. Sigan así, pues son un gran orgullo para todos nosotros. Gracias por dejar el país muy en alto.

Laura Franco