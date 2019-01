Nos cuesta respetar las normas/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Al parecer, según los últimos datos del Instituto Nacional de Salud, las cifras de quemados por pólvora no se redujeron este fin de año, sino que aumentaron en un 4 %, con 787 quemados. El instituto aclara que esa cifra puede seguir subiendo, ya que muchas de esas emergencias se intentan tratar en casa y no se asiste a un centro hospitalario. En Bogotá bajaron las cifras, pero no porque los ciudadanos hayan acatado la prohibición. El 31 de diciembre, la quema de pólvora fue generalizada. Claro que urge una normativa que restrinja más el uso de la pólvora, pero ¿de qué nos sirve tanta legislación si a muchos ciudadanos les importa un bledo la prohibición? Es irracional manipular pólvora, y más aún dársela a los niños. Esta situación es un ejemplo más de cómo nos cuesta en Colombia respetar las normas. A la pólvora súmenle el consumo desmedido e irresponsable de alcohol. Increíble que no podamos celebrar sin cuidarnos y respetando los derechos de los demás.Geovanny Caicedo

Obligación de descontaminar

Señor Director:



Ya regresa la gente de vacaciones para comenzar un año en el que ya se sienten las alzas. Pero me refiero es a que muchos habrán estado en el campo colombiano y habrán sentido, como nos ocurrió con mi familia, el cambio de ambiente y, sobre todo, del aire que respiramos al entrar a Bogotá. Tienen que ser conscientes los alcaldes de las grandes ciudades de su obligación de descontaminar. No más industrias de chimeneas dentro de las urbes, ni carros mal sincronizados. Que se apunte a carros eléctricos o de gas. Por favor, es por la salud de todos, en especial de los niños y los viejos. Que se inmovilicen los carros de los infractores. Y sería bueno que se recupere el campo, pero la gente emigra porque no tiene opciones de progreso.Ángel María Aguilar

Inseguridad a la orden del día

Señor Director:



A medida que pasan los días vemos muy evidente el incremento de la inseguridad en las calles de nuestras ciudades, pueblos o veredas. Ya sean bandas criminales o delincuentes independientes, sus actos delictivos van en progreso. Nuestro día a día se ve afectado cuando decidimos contestar el teléfono afuera de nuestro hogar, mientras el precario alumbrado público permite que en las tinieblas, nuestro aparato móvil termine en manos de otra persona. Este problema tiene como una de sus raíces la falta de educación. Es necesario que se incentive a los chicos de pocos recursos a continuar los estudios básicos y profesionales, ya que ellos son los más susceptibles de sufrir este fenómeno.Carlos Enrique Cuéllar Vega

Garzón, Huila

Un presidente llanero

Señor Director:



No hay plazas de mercado con el nombre del primer presidente de Colombia, que fue un llanero: Juan Nepomuceno Moreno. Hubo y quedan aún vestigios en la ciudad de Moreno (hoy Paz de Ariporo), en Casanare. Dicha ciudad desaparece en la Violencia de los años cincuenta. Nos parece justo que el presidente Duque, con motivo del bicentenario de la libertad, haga el debido reconocimiento a este patriota.Fauner Romero