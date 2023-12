Noche de Velitas

SEÑOR DIRECTOR:



No solo en Colombia se celebra la noche del 7 de diciembre hasta la madrugada del 8 con una alborada para honrar a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. También en Argentina, Filipinas, Estados Unidos, Italia, Francia, el Congo, España, México, por nombrar algunos países.

Se encienden faroles y velitas como símbolo de la unidad familiar. Devoción para unos, tradición para otros. Fiesta católica donde el abrazo y el perdón, unidos a las viandas propias de las regiones, reúnen a gran parte de la humanidad en una sola comunión: el amor. No a la pólvora, porque crecen los quemados considerablemente, muchas veces ocasionando la muerte.

Helena Manrique Romero

Bogotá

El bolero, patrimonio inmaterial



Con beneplácito, los amantes de este género recibimos la noticia de que el martes 5 de diciembre del 2023, la Unesco declaró el bolero patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Agradecemos eternamente a los maestros Rafael Hernández, Pedro Flores, Bobby Capo, de Puerto Rico. Agustín Lara, Ema Elena Valdelamar y Álvaro Carrillo, de México. José Antonio Méndez, Luis Marquetti, Julio Gutiérrez, Isolina Carrillo, de Cuba, y nuestros inolvidables compositores Jaime R. Echavarría y Lucho Bermúdez, que por supuesto también hicieron del bolero uno de sus géneros preferidos.

No quisiera terminar esta nota sin hacer mención al gran musicólogo colombiano, ya fallecido, el maestro Jaime Rico Salazar, quien nos regaló Cien años de boleros, portentosa investigación que nos ofreció maravillosas semblanzas de los grandes compositores de este género musical que jamás morirá porque siempre estará presente en nuestros corazones.

Ricardo Ruiz Angulo

Mejorar la educación





El informe de la Ocde sobre los resultados de las pruebas Pisa 2022 arrojan que a Colombia le fue mal en matemáticas, lectura y ciencia, aunque hace más de 10 años el presupuesto para la educación se ha aumentado considerablemente a tal punto que hoy sigue siendo el rubro con mayor asignación dentro del Presupuesto General de la Nación. Esto muestra que no basta con dar un gran presupuesto al sistema. En primer lugar, hay que asignar una gran suma para actualizar y capacitar, permanentemente, en currículo, métodos y contenidos a los profesores, algunos de los cuales salieron hace mas de 30 años de la universidad y no han vuelto a actualizar sus conocimientos para transmitírselos a sus alumnos. Hay maestros con pensión y sueldo aún dictando clases, cuando hay jóvenes con conocimientos más frescos que no encuentran oportunidad para vincularse a ese gran pilar que es el magisterio. Crear el Viceministerio o el Instituto de la Capacitación y Actualización de Docentes es una necesidad prioritaria.

Para mejorar el nivel educativo de los alumnos, no solo basta con valorar la profesión docente en el presupuesto mediante buenos aumentos salariales, sino que hay que cambiar los currículos anacrónicos que se establecieron hace décadas para los distintos niveles educativos.

Fredi Becerra Mosquera