No solo son las motos

Vuelve y juega la medida de restringir la movilidad de motos en Bogotá con el parrillero hombre, debido a la alta inseguridad, a los atracos y crímenes en los últimos meses. Este ejercicio ya se hizo, sin óptimos resultados. De día también atracan y matan.

Estigmatizar a los parrilleros es inadecuado. No solo en la capital, sino en toda Colombia, atracan y asesinan en moto, bicicleta, carros de alta gama y a pie.Las mujeres también delinquen. ¿Dónde están las nuevas cárceles para meter tantos bandidos, que entran y salen de ellas como si nada por robar celulares, ya que es un delito de menor cuantía? El Distrito puede sumar miles de policías, pero no hay autoridad.

Helena Manrique Romero

Bogotá

SEÑOR DIRECTOR:

Los moteros se declararon indignados por las medidas de seguridad tomadas en Bogotá. El líder exige, mas no reconoce que gran porcentaje de sus colegas violan normas de seguridad vial. Un claro ejemplo es el transitar por los andenes, y el peatón obligatoriamente debe darles paso, o se expone a ser empujado con el pie o la misma moto. También, tomarse las ciclorrutas e, incluso, las vías exclusivas de TransMilenio.

Lo primero es que mejoren su comportamiento.

Martha García Cobos

Asesinaron la paz

SEÑOR DIRECTOR:

“El herido fue internado en la Clínica Central a la 1:30 p. m. en estado de inconsciencia... murió a la 1:55 p. m.”. Viernes, 9 de abril de 1948. Del libro El complot del 9 de abril, del testigo presencial, periodista (q. e. p. d) Jaime González Parra.

Tres disparos de revólver a la 1:15 de la tarde truncaron la carrera política, camino a la presidencia, del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. El 7 de febrero anterior, en la manifestación del silencio, ante 50.000 víctimas de la violencia política, en su discurso conocido como Oración por la paz, Gaitán pidió al presidente Mariano Ospina Pérez: “Paz y piedad para la patria... detener la violencia iniciada por el sectarismo y de las autoridades”.



Este 9 de abril se cumplen 74 años del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Con él asesinaron también la paz, la fraternidad, las virtudes y los valores, para condenarnos al exterminio fratricida, al desprestigio mundial de país violento y mayor exportador de coca del mundo. Qué dulce, bella y maravillosa era Colombia en paz.

Isaac Vargas Córdoba

Facilitar el pago de impuestos

SEÑOR DIRECTOR:

Es imposible pagar impuestos en Bogotá. La página de la Secretaría de Hacienda permanece bloqueada y no responde. En mi caso, soy persona mayor de 80 años y después de lograr inscribirme con mucha pérdida de tiempo, al terminar el proceso me indican que marque ‘continuar’ para autorizarme a activar la cuenta mediante mensaje que me enviarían. Este mensaje nunca ha llegado, después de varios intentos durante varios días. No permiten ingresar la cuenta por no estar activa, ni hay forma de solicitar la activación. ¿Qué hacer? A mi edad, me obstaculizan cumplir con el pago de impuestos.

Mario Quiñones La Rotta