SEÑOR DIRECTOR:



El nuevo pico y placa en Bogotá no tiene contento a todo el mundo, ha desatado controversias. Algunos salen más perjudicados, pues utilizan el carro como medio de sustento; otros, para llevar a sus hijos al colegio... Pero el hecho es que, como estamos, ya no se puede andar y de nada vale tener un auto. Hacer cualquier salida se volvió un calvario. Pero tener un carro es costoso y no todos tienen para pagar por circular. Se debería pensar también en un alivio en los impuestos, por ejemplo.

Y que se implementen otras medidas de descongestión. Que haya orden. Porque los mal parqueados, que reducen dos carriles a uno, son una de las angustias de las vías y una de las causas de los trancones. Que se creen bahías para los varados, que se tapen los huecos, que no se permita el descargue de mercancías en algunas horas... Todo esto aportaría, no solo el pico y placa es la solución.

Pedro Samuel Hernández

Bogotá

¿Hasta cuándo la guerra en Ucrania?

SEÑOR DIRECTOR:

No se sabe cuántos son los muertos en la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, o de Vladimir Putin, guerra que ya casi cumple un año. Es una tragedia humanitaria. Se habla hasta de 200.000 personas caídas.

¿Hasta cuándo va el mundo a ver esta tremenda situación de un valiente pueblo, el ucraniano, que defiende su soberanía con valor, pero a costos inimaginables en vidas de todas las edades, en migración, en pérdidas de sus bienes, que han construido en largo tiempo y con mucho sacrificio, y en ruinas para su país?

¿Quién puede hacer entrar en razón al invasor? Tal vez sea su propio pueblo, que debería salir a protestar porque ellos también están viendo morir a sus hijos y arruinarse a su país, que invierte en armas lo que podría ser progreso social.

Dagoberto Castaño Paredes

Bogotá

Asistencia con helicópteros



SEÑOR DIRECTOR:

Agradecimientos a EL TIEMPO, medio en el cual los lectores tenemos oportunidad de opinar en el espacio ‘Foro del lector’. En la edición de 9-1-2023 escribí sobre la no conveniencia de comprar aviones de guerra y mejor los helicópteros, que pueden servir para la guerra o para la paz. Sobre esto último vale resaltar lo importante que han sido estos aparatos para atender a las familias afectadas por la falla Romeral, en el departamento del Cauca, y del mismo modo en oportunidades similares o peores.

Vale citar también lo que dijo el excomandante de la FAC, general Fabio Velazco: “Quedan operando ocho Kfir que pueden tener una vida útil de unos ocho años”. Con esto se evidencia la no urgencia de aviones frente a la utilidad de los helicópteros.

La megadiversidad orográfica de nuestro país nos hace ricos, pero también tiene sus exigencias para comunicarnos. Por eso, en este espacio hemos demostrado la urgencia de apoyar medios como los cables aéreos, ferrocarriles, fluviales, marítimos y los modernos electrónicos para lograr una verdadera integración, beneficiosa para nuestro vasto territorio patrio.

Fidel Vanegas Cantor