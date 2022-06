SEÑOR DIRECTOR:



Por fortuna hemos superado una prueba democrática que se mostraba polarizada y temerosa. Finalmente se impuso la voluntad popular. Señor Gustavo Petro, futuro presidente de todos los colombianos: le pedimos al Todopoderoso que lo ilumine y lo guíe durante toda su administración. No nos falle, por favor, lo hemos esperado por muchos años. Ayúdenos a recuperar la confianza en nuestros líderes e instituciones. Me imagino que su invitación, convocando un acuerdo nacional con la oposición, seguirá vigente, y será oportuno, necesario y conveniente como hoja de ruta para el nuevo Gobierno. Debemos construir un nuevo país donde todos quepamos, aportando lo mejor de cada uno.

Señores empresarios, inversionistas e industriales, no piensen que abandonando el país se solucionan los problemas, ustedes son parte importante en el desarrollo nacional, con lo cual soñamos construir una sociedad más justa y equitativa, con un gobierno progresista comprometido con lo social, con una convivencia pacífica y con un eficiente desarrollo económico del país.

Gerardo Dussán D.

Se reivindicó la Registraduría

SEÑOR DIRECTOR:



Si en la primera vuelta de las elecciones presidenciales la Registraduría Nacional del Estado civil fue objeto de críticas por el conteo de votos, tanto por parte de algunas autoridades como de ciudadanos, lógico y reivindicativo es felicitar al registrador Alexánder Vega y a todo el equipo de la Registraduría por la eficiente organización desarrollada durante la segunda vuelta presidencial, así como por el ágil y oportuno suministro de datos electorales, lo cual nos permitió conocer en menos de dos horas quien sería el presidente de la República para el periodo 2022-2026.

Fredi Becerra Mosquera

Sorpresiva declaración

SEÑOR DIRECTOR:

​

No con sorpresa leí en EL TIEMPO la nota en que el presidente electo le exigía al señor Fiscal General la excarcelación de aquellos muchachos que, auspiciados por terceros aún no identificados, hicieron toda clase de malandradas y desmanes ocurridos, en meses pasados, en distintos sitios del país.



El señor Fiscal General, conocedor de la ley, bien le responde que esa orden debe de ser tramitada a través del Congreso para que considere cambiar la ley pertinente.



El señor presidente electo debe saber que su voz será reconocida si viene a través de causas que sirvan al pueblo colombiano y no por caprichos.

Jaime Vargas C.

La unidad familiar

SEÑOR DIRECTOR:



Los colombianos debemos dejar atrás odios y ofensas políticas que nada construyen. Para ello es oportuno este periodo de vacaciones escolares y laborales de mitad de año. La pandemia nos causó mucho dolor y nos apartó de muchos familiares. Es muy importante recuperar tiempo perdido, pues la familia es lo más valioso para cada persona. Pero hay que ser prudentes, pues este invierno está causando muchas tragedias. Los paseos no se deben dañar por exceso de velocidad, licor u otras imprudencias. En todo caso, busquemos unirnos al menos desde la familia.

Lucila González de M.