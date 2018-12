No jueguen con la vida de los niños

Las noticias de que la noche de Navidad bajaron los quemados con pólvora fue maravillosa. Pero es triste que este mes ya vayan 445 personas quemadas, y vi que 186 de ellos son menores. Por favor, a tantos atropellos que están sufriendo los niños, más de mil asesinados en un año, no les agreguemos la marca con la pólvora que llevarán toda la vida. ¿Qué hacer? Responsabilidad de los padres, conciencia y control de las autoridades. Cómo lo dijo en EL TIEMPO la directora de ICFB, “el fuego no es juego”, ni es alegría, agrego yo, cuando expone a las personas a tragedias, especialmente por imprudencia, muchas veces al calor del licor. A los niños se les deben dar regalos, abrazos, gustos, pero no estos. A ellos tenemos que protegerlos. Yo invito a las mamás a que enarbolemos la bandera de no dejar que quememos el futuro y la alegría de los menores. No permitamos que jueguen con la vida de nuestros niños.



Lucila González de M.

La sociedad de los lobos feroces

Señor Director:



Cada día, en Colombia violan 14 niñas y niños. Desaparecen, y muchos quedan desaparecidos. En la mayoría de los casos, la respuesta es la impotencia, el silencio y el olvido. Somos una sociedad en la que los monstruos, los ogros, los lobos feroces salen de los cuentos infantiles para hacerles daño: secuestrarlos, venderlos, prostituirlos, violarlos, asesinarlos, desaparecerlos. Los que sí parecen personajes de ficción son los que deben protegerlos de esta sociedad enferma.



¿De qué sirve repetir que ‘iremos hasta las últimas consecuencias’, ‘les caerá todo el peso de la ley’? Sobre Hans Tafur, de 7 años, otro santo inocente, para qué describir la sevicia con que terminaron su corta e inocente vida. Ojalá resolver este crimen tenga la misma eficacia y rapidez con los que se manejó el vil caso de Juliana Samboní.



Ilse Bartels L.

Bailar a ritmo de huecos

Señor Director:



El teatro de Cafam presentará este 31 el Gran Concierto del Año, con los mejores valses vieneses, corales interpretando áreas operáticas y, finalmente, música tropical colombiana. Maravilloso programa. No solamente dentro del local se podrá bailar al ritmo de los compases austriacos, sino también dentro de los vehículos que ingresen y salgan del lugar, pues andarán en vaivén para sortear los múltiples y profundos huecos que existen en ambas vías desde hace largo tiempo.



Bueno fuera que las directivas de la caja de compensación invitaran al señor alcalde Peñalosa y a la directora del IDU para que participaran del baile vehicular.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Descargar las multas

Señor Director:



En la Secretaría de Movilidad del Distrito, muchos usuarios hemos sido afectados porque después del pago de comparendos, estos no son bajados del sistema por culpa de los funcionarios. Cuando los usuarios requerimos de algún trámite, nos encontramos con que se toman un tiempo prolongado para corregir su entuerto. No es justo que los clientes suframos por fallas de los funcionarios; esto debe corregirse actuando con la mayor brevedad.



Fidel Vanegas Cantor