El paro que comenzó del 21 de noviembre es un reflejo del descontento de gran parte de los colombianos por la situación actual, y no podemos desconocer esta realidad. Este momento nos concientiza de que tenemos un gran país, con inmensas posibilidades, y que debemos actuar unidos para superar la crisis. ¿Qué hacer? La clave está no solo en proponer soluciones, sino en hacer que las cosas pasen y evitar que en el 2020 volvamos a la situación actual, pero agravada.

Lo primero es reconocer que los problemas requieren soluciones, y estas solo se dan si tenemos sentido de urgencia. Hay que diseñar planes con cronogramas y responsables para la ejecución, y hacerles seguimiento. Los partidos políticos, el sector privado y los gremios tienen en sus manos la respuesta para la crisis. Manos a la obra. No hay tiempo que perder.



Gabriel Remolina Ordóñez

Actos de bondad

Se acerca la Navidad, que es un período de unidad familiar; una oportunidad para expresar sentimientos de gratitud y desprendimiento. Colombia vive momentos difíciles, pero, a pesar de todo, muchos podemos tener un detalle con los más necesitados, en especial la niñez. Muchos niños, sobre todo en zonas apartadas o en barrios marginados de nuestras ciudades, aguantan hambre y generalmente no reciben un regalo. Es hora de dar. Podemos unirnos a muchas personas o grupos que hacen en silencio obras maravillosas, e igualmente las iglesias. Enviar un regalo o el aporte para una cena nos alivia el alma, nos da ese goce indescriptible que producen los actos de bondad. Y hay adultos mayores, muchas veces abandonados, de los que casi nadie se acuerda y que recuerdan con nostalgia esos diciembres que, para ellos, nunca volverán. Ayudemos.



Lucila González de M.

Hechos significativos

Dos hechos que deben mover la conciencia nacional y obligar a nuestros dirigentes a cuestionarse: uno es la consulta anticorrupción de agosto del 2018 (11’700.000 votos) y el otro, las marchas de noviembre del 2019. En los dos eventos, el pueblo ha pedido a gritos reformas profundas, cambios sustanciales. Las soluciones no se pueden seguir aplazando con promesas ni demeritando la protesta, pues esta no es de izquierdas, ni de derechas ni tampoco de centro exclusivamente, es de todos los sectores.



Carlos Gustavo Patiño Patiño

Una idea justa

La idea de sacar a TrasMilenio de las marchas es más que justa y se debe imponer no solo para estas, sino para siempre. Es un servicio público que utilizamos la clase trabajadora. Por favor, que todos la respaldemos.



Pedro Samuel Hernández

