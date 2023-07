No hay agua que perder

SEÑOR DIRECTOR:

El Ideam ya ha alertado sobre la grave sequía que vendrá, tanto por el fenómeno de El Niño como por el calentamiento global. Debemos desde ahora ahorrar agua. Propongo algunas maneras:

(1) Usemos las aguas grises como práctica cotidiana en el hogar; (2) en lo posible, duchémonos con agua fría y no tardemos más de cinco minutos; (3) evitemos lavar con manguera; (4) reguemos nuestros jardines solo en la noche; (5) abstengámonos de encender en casa dos electrodomésticos al mismo tiempo (por ejemplo, equipo de sonido y televisor); (6) usemos bombillas ahorradoras; (7) evitemos el uso del ciclo completo en la lavadora; (7) moderemos el uso de pinzas, secadoras de cabello y planchas alisadoras; (8) exijamos en Bogotá que el 70 % del pago de la factura de la EAAB corresponda al consumo efectivo del agua y no al aseo, como ocurre ahora –en una ciudad inundada de basuras y escombros–, para estimular el ahorro del agua y su reflejo en los presupuestos familiares. ¡No hay tiempo ni agua que perder!

Mayo Monroy

La emergencia en La Guajira

SEÑOR DIRECTOR:

En La Guajira, las vías extraordinarias para imponer los programas de gobierno marcan una tendencia hacia el abuso de poder y la violación del orden constitucional. El Gobierno, además, revela un enfoque iliberal al castigar a los inversionistas imponiendo cargas fiscales adicionales, así como al perseguir a los prestadores de la salud. Estas políticas restringen la libertad económica y socavan la inversión, el desarrollo, la salud y la generación de empleo.

El enfoque cerrado y dogmático ya se evidencia como un patrón constante en sus erráticas políticas reformistas y en materia de seguridad y paz, circunstancia que está poniendo en peligro el Estado de derecho. Es crucial que la Corte Constitucional intervenga para garantizar el respeto de los derechos y preservar la estabilidad de nuestra democracia.

Emili Quintero Castillo

¿Qué nos está pasando?



SEÑOR DIRECTOR:

¿Será que entramos al final de nuestra humanidad como especie? ¿O será un cambio generacional demasiado frenético? Ya no saludamos a nuestros vecinos, no respetamos a nuestros semejantes, no damos las gracias por nada, no cumplimos con las normas, así sean mínimas; buscamos cómo hacernos los vivos para ‘tumbar’ a los demás. Y si a todo esto se la suma la pérdida de la fe y el respeto a nuestras creencias religiosa e institucionales, nada que hacer. Y para completar todo este mosaico de desorientación, aparecen a nivel mundial las guerras y los intentos de usurpación de un país sobre otro.

Gerardo Prada Ahumada

Mejor empleo que auxilios



SEÑOR DIRECTOR:

Definitivamente, el Gobierno debe preocuparse por devolverles la dignidad a las personas mediante la generación de empleos, que les permita sentirse útiles a la sociedad y orgullosos de poder contribuir al país. Esto es más apreciable que estar dando auxilios a personas jóvenes, quienes son la fuerza laboral del país. Está bien que dichos auxilios vayan dirigidos a personas mayores o discapacitadas.

Julio César Patiño Díaz