SEÑOR DIRECTOR:

La frase más usada en éstos últimos tiempos es “no hay agenda”, la cual, inmisericordemente, nos repiten en las EPS cada vez que solicitamos una cita médica con especialistas o el trámite de algún examen o procedimiento.

Aquí habría necesidad de refrescarles la memoria sobre la bilateralidad y obligaciones del contrato de afiliación: usted me presta el servicio y yo le pago por ello, sin permitir incumplimiento por alguno de los contratantes, quien recibiría sanciones pecuniarias y disciplinarias.



De esta manera, la excusa de que “no hay agenda” no le es permitida a la entidad prestadora del servicio de salud, entre otras razones porque a pesar del daño físico que hace al usuario, también le ocasiona pérdida de tiempo y dinero en viajes y desplazamientos para rogar la apertura de la dichosa “agenda”. El asunto es muy claro: si la EPS no está en capacidad de atender oportunamente a sus vinculados, debe ser retirada por la Supersalud. Falta firmeza.



Quienes por desgracia debemos concurrir a esos centros hospitalarios somos víctimas y testigos presenciales de la masiva negación de citas médicas especiales que llenan de ira y llanto a la gente que las reclama.



Hay que sacar para siempre del diccionario médico la malvada frase de “no hay agenda”.

Héctor-Bruno Fernández Gómez

Presionar a Putin

SEÑOR DIRECTOR:

Sigue la guerra en Ucrania, lo que significa la pérdida de vidas civiles, la destrucción, el terror y la tragedia, que no es tan lejana como parece. Son seres humanos, son familias. Ya van más de dos mil personas muertas. Eso es doloroso para este pueblo y debe serlo para la humanidad. Putin no puede seguir causando esta desgracia. El mundo tiene que movilizarse. Que sigan las sanciones, que sigan las manifestaciones en las calles de todo el planeta y en la propia Rusia, al precio que sea, para que este hombre y su ejército no sigan matando a seres inocentes e inclusive a sus solados. Que las demás potencias se reúnan y presionen. Por lo pronto, oremos por los ucranianos en estos días de Cuaresma.

Carmen Rosa Novoa

Andenes despejados

SEÑOR DIRECTOR:

He visto que se habla de los andenes y el estrés que se produce al caminar. Soy uno de los caminantes diarios, entre otras razones, porque el transporte no es ni digno ni seguro. Y porque caminar es salud. Pero muchos andenes están destruidos y llenos de obstáculos, ya sean carros sobre ellos, motos, ciclas, negocios ambulantes. La carrera 13 y la 7.ª son un mercado persa. Se entiende la necesidad de la gente de rebuscarse el diario, pero debe haber orden. Es hora de que se nos permita caminar por andenes un poco más despejados, además de seguros. Estos no son propiedad privada.



Y, de otro lado, aunque el pico y placa ha despejado un poco, la movilidad sigue muy mal. Uno de los motivos son los carros mal estacionados y los que descargan mercancías a cualquier hora. ¿No se puede hacer nada? Al menos se necesita volver a reforzar campañas de cultura ciudadana. Y que haya suficientes policías de tránsito.

Pedro Samuel Hernández