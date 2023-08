¿No hay acuerdo?

SEÑOR DIRECTOR:

Mientras el primer mandatario y el sector gremial se reúnen buscando limar las diferencias que los separan, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, desafiante, usa calificativos desobligantes para referirse a las inquietudes de los gremios relacionados con la reforma laboral. Esta falta de concordancia y sensatez no va a facilitar ningún dialogo que permita acercarnos a lo que el Gobierno llama el Acuerdo Nacional. No es posible que algunos funcionarios estatales desconozcan la importancia del sector privado productivo, el gran generador del desarrollo del país, como lo establecen las cifras relacionadas con su participación en la economía nacional.

Si al Gobierno le va bien, a Colombia le va bien, pero para lograrlo se requiere dejar a un lado las vanidades personales y que todos tiremos para el mismo lado.

Mario Patiño Morris

Salud mental



SEÑOR DIRECTOR:



La salud mental es un tema que muy pocos están tomando en serio, pero es un asunto preocupante. Según reportes en Colombia, muchos de nuestros jóvenes están tomando la decisión de acabar con su vida por falta de empleo, decepciones amorosas, trastorno depresivo y muchos otros factores familiares y sociales. No es fácil abarcar este tema, pero es realmente alarmante y preocupante que las nuevas generaciones estén pasando por tanto sufrimiento en silencio. “La salud mental es de cuidado”.

María Leida Hurtado Aguirre

Una actuación que da orgullo



SEÑOR DIRECTOR:



Acaban de terminar los Juegos Mundiales IBSA 2023 -Federación International de Deportes para Ciegos, por sus siglas en inglés- en Birmingham (Inglaterra), celebrados entre el 18 y el 27 de agosto de 2023, en los que participó Colombia en judo, fútbol cinco y ajedrez.



Es orgullo para Colombia que la participante Lina Marcela Múnera haya logrado medalla de plata y nuestra representación de fútbol lograra un honroso cuarto lugar.

Felicitaciones a nuestros deportistas y al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para Ciegos, el doctor José Domingo Bernal, por su apoyo y gestión en el logro y bienestar de nuestros deportistas invidentes.

Raúl Gutiérrez

¿Cómo se recluta a jóvenes beneficiarios?



SEÑOR DIRECTOR:

Me pregunto cómo sería la mecánica para seleccionar e identificar a los 100.000 jóvenes que a cambio de no matar recibirán una compensación anual de 12 millones de pesos. Me asalta la duda si el gobierno creará una especie de ‘cazatalentos’ para entrevistar a los potenciales delincuentes y exigencias para ser considerados beneficiarios de la lotería. ¿Cómo evitarán que jóvenes simplemente desempleados se alisten en la fila? ¿Los beneficiados tendrán tareas específicas para realizar? ¿Al finalizar su primer año podrán repetir? Pongamos la lupa sobre las implicaciones del modelo y evitemos que, al igual que como en el primer año, las cosas no pasen de ser solo deseos.

Gabriel Remolina Ordóñez