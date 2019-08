Señor Director:



Cuando uno lee en su periódico titulares sobre el desamparo en que se encuentra la niñez en Colombia, lo lleva a un recorrido no solo por las calles de las ciudades, sino por las carreteras del país, por donde se encuentran niños y adultos mayores pidiendo limosna.

Qué bueno hubiera sido que el Presidente, en su visita al Pacífico, se hubiera dado un recorrido por carretera, y así poder visualizar el abandono de moles de concreto, entradas a túneles llenos de maleza, viaductos inconclusos, maquinaria oxidada. Y al lado y lado de dicha carretera, niños y adultos arriesgando su vida pidiendo una moneda en medio de grandes tractomulas. Ese espectáculo es denigrante; causa dolor e indignación pensar cuánta plata se han robado en la construcción de dichas obras y, a su vez, observar a estos niños y viejos desamparados por el Estado.



Henry Sarabia Angarita

Facatativá

77 años sin metro

Señor Director:



Mal informados se encuentran los vociferantes candidatos a la alcaldía de Bogotá. Argumentan, a voz en cuello, que Bogotá lleva 50 años esperando la solución del metro. No hay tal; en 1942, el alcalde de la época, doctor Carlos Sanz de Santamaría (agosto de 1942 a marzo de 1944), fue quien primero propuso la construcción de un metro eléctrico subterráneo. Así pues, son sesenta y siete años de simples promesas y aplazamientos.



Tobías Carvajal Crespo

La ley de víctimas

Señor Director:



Dramático el informe de EL TIEMPO (7-8-2019) sobre la situación de la ley de víctimas, creada en el 2011 para reparar a cerca de seis y medio millones de colombianos que fueron afectados por el conflicto armado. A la vigencia de la ley le quedan menos de dos años, y todo parece indicar, según los informes de la Procuraduría, la Contraloría General, Defensoría y la Mesa de Participación de Víctimas, que escasamente un 20 por ciento de los afectados podrían ser reparados. Increíblemente, quienes causaron esta tragedia en su gran mayoría quedaran impunes, y hoy, todos gozan de los beneficios que les entregó el acuerdo de paz de La Habana. No hay duda de las bondades que significa una Colombia en paz, pero en el proceso adelantado en Cuba, la justicia no fue tenida en cuenta en la medida en que lo merecía.



Mario Patino Morris

Queja sobre un evento

Señor Director:



En el evento sobre magia llevado a cabo en Movistar Arena el pasado 7 de agosto fue posible observar no solo la incapacidad del recinto para el manejo y la atención de personas con limitación física, sino la actitud mezquina. Ojalá recapaciten e intenten corregir esa terrible e injusta falla.



Juan Modotti

