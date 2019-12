Niños expuestos al humo

Señor Director:



Después de 11 años de Convenio Marco y 10 de ley antitabaco, lo que acaba de reconocer el Ministerio de Salud es una vergüenza para el país: hasta dos millones de niños y adolescentes están expuestos al humo del tabaco en sus hogares, y muchos más adolescentes lo están en lugares públicos.

La muerte, cada año en el mundo, de 165.000 niños menores de 5 años por exposición al humo del cigarrillo es vergonzosa para la especie humana. Por eso, la aplicación del Convenio Marco es uno de los requisitos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La delegada para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo ha dicho que el Estado colombiano debe asumir el control del tabaco como un asunto de derechos humanos. Bogotá cómo Vamos ha afirmado que en una de cada cinco muertes infantiles por enfermedades respiratorias se fumaba en el hogar de la víctima. En la Bogotá dizque humana y dizque mejor para todos no tuvieron tiempo ni plata para proteger a la infancia del tabaco y su humo. En los hospitales públicos de Bogotá se da de alta a los recién nacidos sin advertir a las familias de los peligros de la contaminación del aire en el hogar. ¿Existe un ser humano más indefenso y vulnerable que un recién nacido?



Ancízar Campos, M. D.

La obra de Peñalosa

Injusto sería, ad portas de finalizar su mandato, no agradecerle al saliente alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, las obras finalizadas e iniciadas que deja a nuestra comunidad. Quedan pendientes grandes retos como el de la movilidad, la cual, si queremos mejorar, requiere una mayor participación ciudadana con la utilización de otros medios de transporte diferentes al carro particular, como lo son el incrementado uso de la bicicleta y el mejorado servicio de transporte público del SITP y TransMileno que le deja a la ciudad.



Pueda ser que la alcaldesa entrante se rodee de un buen gabinete técnico, no politizado, que continúe reforzando la ejecución de obras y mejorando la protección ciudadana, con el apoyo de la Policía Nacional a su cargo.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Ejemplo de superación

Leí en este diario la nota sobre la mujer que sobrevivió a la guerra. Por fin leo una nota con la que se exalta a una mujer sufrida y valiente que, a pesar del golpe dado por la guerrilla, luchó y salió adelante con sus hijas. Ejemplo digno de imitar y no volverse parásito del Estado y la sociedad. Finalmente se asoció a una cooperativa del Estado que le ha brindado apoyo y asesoría para salir victoriosa de los avatares de su vida. Esas son las crónicas que el periódico debe sacar: positivas y ejemplares.



María Isabel Serrato de Reina

Aumento mínimo a los pensionados

Los representantes, los senadores, el Gobierno, los del comité del paro, etc., se preocupan por la reforma tributaria y el salario mínimo. Y a los pensionados nos aumentan el índice de inflación (3,88 %). A nosotros también no suben los precios del mercado, arriendos, salud, administración de la vivienda, servicios, transporte, medicamentos, etc. Deberían ser justos, por lo menos 1 o 2 puntos sobre la inflación. Todo, después de haberle servido tantos años al país.



Paul Soucarre Ángel

