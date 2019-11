Niñez desamparada / FORO DEL LECTOR

Señor director:



Muy importantes las notas editoriales y las noticias emitidas por este diario sobre la situación de nuestros niños, pues, la verdad, uno como maestro en la escuela sufre las consecuencias de ese abandono, relacionado con la desnutrición, el maltrato físico y psicológico, el desplazamiento y todos aquellos aspectos que generan en los niños muchos problemas que no les permiten un aprendizaje y un comportamiento adecuado en las instituciones educativas.

Niños que llegan a la escuela desayunados con una agua de panela y un pan no pueden rendir, y su concentración para el estudio es muy difícil; a niños que han sido maltratados por sus padres o padrastros es muy difícil convencerlos para que se concentren; hay niños asustados de su entorno, para no hablar de aquellos que aún viven en zonas de conflicto.



Atender las falencias desde la escuela sería una buena alternativa, pero para eso se necesita que el Gobierno se preocupe por la niñez, que también en la escuela está desamparada por falta de recursos.Henry Sarabia Angarita

Facatativá

La caída del POT

Señor director:



Todavía no entendemos cómo no fue aprobado el POT, un plan que descongestionaba esta ciudad no solo en vías, sino en expansión, para parar esta densificación y este caos que vivimos.



Los beneficiados eran no solo los municipios cercanos a Bogotá, que siguen creciendo con vivienda solo para gente que duerme en ellos... pero trabajan en Bogotá. El periódico del 4 de noviembre nombra todo lo que la ciudad pierde con esta decisión: la de tener vivienda de interés social en el norte y no solo en el sur para no promover una ciudad segregada.



La conectividad regional desde obras como las extensiones de la avenida Boyacá, la doble calzada de la Suba-Cota y así, innumerables puntos...



Este plan tomó mucho tiempo y planeación para que en un debate a último momento se desechara de esa manera. Confiamos en que los políticos de turno entren en razón.Santiago Uribe

Vías trancadas

Señor director:



Quiero sentar el precedente de las pésimas condiciones en que se encuentra la calle 13, siendo usuaria habitual: nunca hay flujo para esta salida hacia los municipios de Mosquera, Funza, Facatativá.



Y eso sin contar con los vehículos que la utilizan para salir por La Mesa. Sin exagerar, hay días en que nos hemos demorando 2:15 horas, desde la Y de Fontibón hasta cruzar la entrada del barrio HB, sin causa alguna que ocasione este represamiento.



Otra vía que se ha vuelto imposible de utilizar es la autopista Norte. Las personas que tenemos que salir a Chía y entrar debemos disponer de horas, totalmente parados.

Debemos contar con más agentes de tránsito para agilizar y descongestionar, ya que es un verdadero viacrucis cada que necesitamos utilizar estas vías.Yolanda Pérez R.

Bogotá

