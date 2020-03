Señor Director:



Este 8 de marzo es el Día internacional de la Mujer, cuando somos aclamadas por nuestra labor para sostener el orden, alabadas con rosas y tarjetas de felicitación por ser mujeres. Pero este no es solo un día más, es un día para aclamar la reivindicación de género, una jornada de lucha feminista por el respeto a la vida de tantas mujeres, por las que ya no están y las que están pero no tienen voz.

Porque la opresión existe. Es para que no tenga que sentir que podría ser la última vez que veo a mi mamá, a mi amiga o a mi hermana. Es una fecha para exigir que se pueda salir a la calle sin ser víctima de acoso. Para que la sororidad nos haga una y la voz de las oprimidas se levante, porque no soy por cómo me veo, soy por lo que pienso. Un día para que no haya ni una más acosada sexualmente. Ni una más.María Valentina Matiz Bernal

Prueban la mermelada

Señor Director:



Una vez llegué a casa me di cuenta de que la tapa de la mermelada había sido violada y el adhesivo de seguridad, removido. Volví al supermercado y con la factura logré el cambio. La cajera me contó que es esta una horrorosa práctica muy común de ‘clientes’ que la abren subrepticiamente, la absorben y vuelven a dejarla en las góndolas. También sucede con los dentífricos. De hecho, los supermercados guardan en bodega miles de productos echados a perder. Seguramente el comercio pierde mucho dinero también, como con el robo hormiga.



La cívica y la urbanidad de otrora podrían reducir estas bárbaras costumbres, pero ya sabemos que esta asignatura es obsoleta, desueta, antediluviana en todo ámbito, desafortunadamente.Dalia Valero

La verdad

Señor Director:



Frescura la de los dirigentes de las Farc. El secuestro fue uno de los crímenes de la guerra. Más de 40.000 personas lo sufrieron, unas no volvieron. Lo menos que se pide es la verdad. ¿Nos la van a negar?Carmen Rosa Novoa

La autonomía universitaria

Señor Director:



Se ha generado polémica respecto a la autonomía universitaria y el protocolo que debe seguir el Esmad para intervenir en las protestas que se desarrollen en los claustros de educación superior y puedan tornarse violentas. Es importante aclarar que la autonomía universitaria no puede ser sinónimo de vía libre para vandalizar los claustros educativos y generarle afectaciones a la ciudadanía, máxime que el bien general prevalece sobre el particular, y que no se puede confundir la autonomía universitaria con la extraterritorialidad, ya que las universidades no son repúblicas independientes que gozan de su propio ordenamiento jurídico, sino que están sujetas a las leyes estatales y locales.Brayan Esnéyder Solano Acero

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co