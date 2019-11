Necesitamos salir del embudo

Señor Director:



El informe aparecido en EL TIEMPO el sábado pasado sobre el tráfico de Bogotá comparado con otras capitales del mundo resulta terriblemente desalentador. Al alcalde Peñalosa no le tocó nada fácil trabajar para intentar salir del terrible atraso que teníamos, pero no le alcanzó el tiempo siquiera para remover los embudos artificiales de la ‘autopista’ Norte sur-norte en la calle 146 y Toberín que nos dejó Petro hace cuatro años.

A la alcaldesa Claudia López le va a tocar trabajar duramente para sacar a Bogotá de ese deprimente puesto 95 entre 100 ciudades medidas en todo el mundo. La inmovilidad en esta ciudad es francamente desesperante.



Ojalá en el nuevo POT estén contemplados trabajos serios y profundos para mejorar un poco la calidad de vida en esta atascada Bogotá.



Mario García Arango

Taxis en el aeropuerto

Señor Director:



Para quienes llegamos de viaje al aeropuerto El Dorado, es una buena solución, que agradecemos, el contar con una buena cantidad de taxis que nos transporte a la ciudad.



Lo criticable es la falta de educación, tanto de pasajeros como de los taxistas, que no respetan las colas y se salen de ellas para subirse al carro del taxista inescrupuloso que también se sale de la fila antes de llegar a donde está la persona que controla la salida de cada pasajero, según el orden de llegada. Las señoritas que se ubican a lo largo de las filas, supuestamente para evitar esta falta de respeto, no ejercen ningún control. Esa escena de falta de civilización y educación le hace daño a la imagen del país y la cultura de su gente. ¡Qué pesar!



Haydée A. Chiapero B.

Que sea una muestra de civilidad

Señor Director:



Se habla por todo lado del paro del jueves próximo. Hasta hay discusiones acerca del Gobierno, que si va mal, que regular, que no lo dejan, etc. Manifestarse es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, y esta es una democracia. Hace bien el Gobierno en recalcarlo, pero también en pedir que sea pacífico. Porque el Gobierno también tiene la obligación de garantizar la tranquilidad ciudadana.



No podemos en un momento quedar en manos de los vándalos, seguramente infiltrados, que atacan con violencia y destruyen todo. Lograr un paro en paz será la máxima muestra de civilidad.



Lucila González de M.

El metro subterráneo

Señor Director:



Los argumentos para no construir el metro subterráneo en Bogotá relativos a fuentes de agua y ríos bajo la ciudad significan poner en duda los avances en materia de ingeniería. En la actualidad, la EAB está construyendo y modernizando sus redes de alcantarillado, haciendo uso de una tuneladora por debajo de las principales vías, sin que nadie se dé cuenta de ello. Por lo demás, si las filtraciones de agua fueran un problema para la construcción del metro subterráneo, no se habría podido construir el túnel bajo el mar, en el canal de la Mancha, que une a Francia con Inglaterra.



Alberto Merchán Acosta

