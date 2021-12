Navidad y generosidad

SEÑOR DIRECTOR:

​

La Navidad es una época donde todos debemos compartir, sobre todo con los más necesitados, con aquellos que no poseen nada para estas festividades. Es muy triste ver a un niño que vive en la pobreza no poder recibir su anhelado regalo que tanto le ha pedido al niño Dios por las condiciones que vive a causa del desempleo de sus padres o la pobreza extrema.

Por eso quiero invitar a que no se piense solamente en regalar a los seres queridos juguetes, ropa, anchetas, etc., sino que se concienticen con aquellos que van a pasar esta Nochebuena sin poder celebrar con alegría y felicidad. Regalen un juguete a un niño o a una niña, una muda de ropa en buen estado, un mercado a una familia que lo necesita, que sean gestos de buena acción social. Y ojalá no sea solo para estas fiestas, sino para siempre.



Por otra parte, que en esta Navidad seamos responsables también con la pólvora. No dejemos que nuestros niños manipulen estos artefactos peligrosos para su salud. Finalmente, que en nuestros corazones haya tolerancia, paz, amor y comprensión en esta fecha tan especial. Feliz Navidad y paz en todos los hogares.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño

El valor de la familia

SEÑOR DIRECTOR:

​

Queridas familias, hace 21 meses nos cambió la vida por la llegada del coronavirus. Desde hace un siglo no habíamos experimentado una catástrofe que nos tocara a todos, sin distinción.



Pero a su vez, la pandemia nos dio la oportunidad de reinventarnos y, para muchos, de conocer el inmenso valor de nuestras familias; descubrir el amor en todas sus dimensiones y todos sus extensiones. Entre esposos en matrimonios solemnes y matrimonios consensuales, entre padres e hijos, entre hermanos... es maravilloso sentir el amor de nuestros hijos preocupados día a día para que tengamos a la mano todo lo necesario para vivir dignamente y hasta el de los nietos, que llevan a sus abuelos en espacios de ternura al parque, al restaurante, al oficio religioso. ¡Y qué no decir del valor de la amistad!



A estas alturas de la vida lo que debemos hacer es dar gracias a la vida, gracias a la Divina Providencia, y tomar el rumbo cierto que nos lleve al puerto de la feliz y sana convivencia.



Para todas las familias de las que tengo la fortuna de recibir su amistad y de saber que leen los relatos de mis experiencias directas e indirectas, un saludo fraterno en este pasar protocolario de un año gregoriano al siguiente; el cual debe ser, si así lo queremos, de paz, ventura y prosperidad.

Carlos Fradique-Méndez

Un buen gesto

SEÑOR DIRECTOR:

​

Por estas fechas se reviven muchos sentimientos. Se extraña a los seres que partieron a la eternidad, pero también a muchos que tuvieron que salir del país por la necesidad de superarse o de buscar un mejor futuro. Estos brindis serán a la distancia. ¿Y qué pensar sobre los hermanos venezolanos, muchos de los cuales no tienen un techo seguro ni un empleo? Algunos de ellos pasan hambre. Así que ser solidarios y hacerlos sentir que esta es también su patria es un bello gesto.

Carmen Rosa Novoa