Muerte en las vías

Señor Director:



Es grave el registro de ciclistas y motociclistas muertos y accidentados en las vías de Colombia. Creo que este número pasa de 1.000. Las autoridades deben ser rigurosas en las medidas de prevención, tales como uso obligatorio de las ciclorrutas y el incremento de estas. Uso de casco y guantes. No uso de tapaoídos. En varias oportunidades hemos propuesto que enseguida de las cebras para paso peatonal se deje un área para solo motos, con el fin de que no tengan que mezclarse con los automotores mayores y se infunda una prelación por su fragilidad. Esta propuesta, sin embargo, no ha sido acogida por las autoridades. Esto no tiene mayor costo, pero sí es de gran valor por las vidas que están de por medio.



Fidel Vanegas Cantor

Respuesta de un venezolano

Señor Director:



Como venezolano en Colombia desde hace prácticamente tres años y suscriptor de su diario por igual lapso, me ofendió sobremanera el texto escrito en la edición de este jueves 13 de junio por su columnista Claudia Palacios. El tema de la migración venezolana es sumamente complejo y trae muchísimas aristas que no se pueden analizar en esta carta. Es inaceptable que la señora Palacios pretenda, desde un tono condescendiente, emitir juicios de valor sobre los venezolanos como “fábrica de chinos pobres”. Sí, la señora Palacios no tiene nada que envidiar a las tristes declaraciones del alcalde de Bucaramanga. El control de natalidad es un problema del continente y el mundo en desarrollo; por eso, enfocarlo con semejante voz no hace sino exacerbar la rampante xenofobia que se respira en las calles de Colombia.



Por cierto, miles de latinoamericanos, especialmente colombianos, fueron a dar a luz en la Caracas próspera de los años 70. Imagínense si en un diario de ese país se leyera un titular que dijera: ‘Paren de parir en la Concepción Palacios’.



Rafael Rojas

El paso por La Mesa

Señor Director:



Actualmente se realiza la ampliación de dos a tres carriles de la vía Bogotá-La Mesa-Anapoima. El trabajo de ingeniería es excelente, dadas las muy difíciles condiciones topográficas; sin embargo, al ritmo que va, la obra tomará varios años en concluirse. Hasta ahora no se observa ninguna solución para el paso de la vía por La Mesa. Hace varias décadas, el Ministerio de Obras efectuó una variante cercana al pueblo, y esta en poco tiempo fue rodeada de negocios y construcciones que obstaculizan el tráfico, obligándolo a dividirse utilizando la vía urbana central de La Mesa. La nueva vía ampliada quedaría prácticamente taponada si no se da solución al paso por esta localidad. Es obligatorio construir una nueva variante.



Alberto Mejía Arango, IC

