Motos y motociclistas

SEÑOR DIRECTOR:

​

El artículo ‘Motos, la nueva pandemia’ (EL TIEMPO 28/1/2024) permite colegir que Bogotá finalizará 2024 con aproximadamente un millón de motos, la mayoría sin registro en la capital, pero obligándonos a asumir un costo oneroso por morbimortalidad vial, sumado su bajísimo pago del Soat y la indisciplina con que muchos de sus conductores se comportan.

Empero si recordamos que las bicis hechizas, ‘motociclas’ o bicis hibridas, que ahora son legión entre los domiciliarios y que obligatoriamente por ley deben cumplir las mismas regulaciones de una moto común, la problemática es más inquietante aún. Pues si estas últimas y los ciclistas, en general, son beneficiarios en Bogotá de una inexplicable inmunidad que les permite violar todas las normas de tránsito impunemente, y que los andenes capitalinos son permitidos como pista para toda suerte de vehículos, ello explica que seamos los peatones víctimas de tantos accidentes, como reza el artículo de marras. Nadie nos respeta ni protege.

Mayo Monroy

Una actitud coherente



SEÑOR DIRECTOR:



Lo que está pasando en Venezuela y la intercesión por la transparencia de sus elecciones sería la oportunidad que tanto ha perseguido el Presidente colombiano para ejercer el liderazgo de la región. La coherencia sería uno de los elementos principales. En Guatemala aseguró que no se iría de ese país hasta que la democracia no fuera restablecida, motivo por el cual casi no viaja a Davos.

La mayoría de los líderes de la región, aun los de izquierda como Boric, han demostrando que la Democracia (con mayúscula) está por encima de ideologías que impidan a un país ir a las elecciones de sus mandatarios, y hacerlo libremente, respetados y sin presiones políticas ni manipulaciones de quienes los gobiernan.

Sí, esta sería una excelente oportunidad para tomar partido a favor de una democracia plena y transparente para Venezuela. Y él se lo podría “sugerir” a su querido hermano del vecindario. Ojalá esto no se quedara solo en un deseo...

Ilse Bartels L.

‘Alma llanera’



SEÑOR DIRECTOR:

​

Esta valiosa pieza del cancionero venezolano fue escrita por el periodista y escritor villacureño Rafael Bolívar Coronado, fallecido en Barcelona hace 100 años, el 31 de enero de 1924, víctima de una terrible epidemia de gripa.

Alma llanera es un joropo que hace parte de una zarzuela en un cuadro, que describe una escena de la vida en las sabanas venezolanas y riberas del río Arauca. Fue estrenada en el teatro de Caracas el 19 de setiembre de 1914.

A partir de allí comenzó a ser entonada a través de los años por cientos de cantantes y grupos musicales extendiéndose hasta la mayor parte de las naciones del orbe. Ha sido declarada como el 2.° himno nacional de la república.

En este centenario de su fallecimiento, la figura de Rafael Bolívar Coronado es evocada por todos los simpatizantes de la música llanera, colocando al autor de la letra en el más alto pedestal de los grandes exponentes del folclor venezolano.

José Portaccio Fontalvo