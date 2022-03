Momentos muy tristes para Colombia

SEÑOR DIRECTOR:

Infame, inhumano; mejor dicho, no hay calificativos exactos para condenar el atentado terrorista de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, en el que murieron seres inocentes: un niño de 12 años y una niña de 5.

A los terroristas les pregunto: ¿qué mal, qué ofensa les hacían esos niños? ¿En qué interfieren en sus absurdos planes? ¿Qué buscan con estos hechos? Cuando los terroristas actúan así, sin miramiento por la población civil, sin importarles si caen adultos o menores con la intención de atacar a la Policía, carecen de filosofía, aparte de toda expresión de humanidad. Están enfermos.



Es hora de la unión de los ciudadanos en el repudio a estas acciones. Hay que ser solidarios, tenemos que sospechar e informar. Tenemos que ayudar para que estas muertes no queden impunes y para que no se sigan presentando. Las autoridades, todas, tienen que hacer los máximos esfuerzos; si es el caso, militarizar la zona, pues la ciudadanía no se pude sentir desprotegida.



¿No sentirán ningún remordimiento los criminales? ¿Hasta dónde hemos llegado en la degradación social? Qué tristes momentos vive nuestro país.

Lucila González de M.

Bogotá

El ‘Encanto’ colombiano

SEÑOR DIRECTOR:

Es una gran alegría que una cinta que hable bien de nuestro país como es Encanto gane el premio Óscar a mejor película animada. Es un orgullo colombiano que esta producción haya logrado un merecido premio, no por hablar mal de la situación que vive nuestro país ni por los conflictos políticos, sociales y demás, sino porque muestra la otra cara, buena y alegre de nuestra nación.



Encanto no es ese tipo de películas que nos estigmatizan. En cambio habla bien de Colombia, de nuestro folclor, nuestra música, su gente, nuestra fauna, flora y costumbres culturales. Es mostrar la cara amable de nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras tradiciones y otras cosas positivas que nos identifican como colombianos.



Felicitaciones a Disney por permitir ver una imagen distinta del país, una manera de que los extranjeros visiten a Colombia, que es un país de Encanto.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Monumentos históricos

SEÑOR DIRECTOR:

Existen en Colombia infinidad de monumentos e inmuebles con importantes historias de la vida del país, los cuales no tienen una identificación, y por ello las personas que los visitan no ven su historia o importancia. Además, algunos inmuebles lucen descuidados o en total abandono, a punto de caer. Y hay monumentos rayados o destruidos por algunos desadaptados.



Es importante que el Ministerio de Cultura haga un inventario de todos los monumentos y edificaciones de esta categoría para que los restituya y ordene colocar una placa que diga el nombre, la fecha del acto histórico y, de ser necesario, un pequeño recuento de su origen o historia.



Así mismo, inculcar a los niños en las escuelas y colegios la importancia de conocer y mantener los recuerdos de nuestra historia. Inclusive debería hacerse con personas mayores que aún no la conocen.

Julio César Patiño Díaz