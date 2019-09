Militares ‘retenidos’ / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Retener a una persona en contra de su voluntad usualmente se conoce como ‘secuestro’. Doce infantes de marina fueron retenidos en contra de su voluntad en Vistahermosa, Meta, por la comunidad cuando realizaban una operación de transporte fluvial. Preocupa que esa práctica, así como los esporádicos ataques de campesinos e indígenas contra la Fuerza pública, sea el principio de una anarquía que pueda llevar al desconocimiento del Estado de derecho: se está perdiendo el respeto por la Fuerza Pública, y las acciones jurídicas para sancionar esos excesos son lentas y no son ejemplarizantes.



El país, desafortunadamente, no está en paz, y, por el contrario, cada día se observa cómo la violencia de las narcoguerrillas y los grupos armados ilegales va cobrando fuerza intimidante en las regiones. Se hace necesario volver al respeto, y que la sociedad rodear a sus Fuerzas Militares y de Policía.



No se puede permitir un exceso más, el acatamiento a las autoridades es fundamental para mantener el orden y hacer que las leyes se cumplan. Está en juego el futuro de las instituciones y, por ende, el del Estado nación, el cual se ve amenazado cuando se pierde el orden justo de las cosas y la autoridad es irrespetada y desconocida. Es algo extremadamente grave.

Vicealmirante (R. A.) Luis Alberto Ordóñez Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las FF. MM.

Galán y Uribe

SEÑOR DIRECTOR:



Los candidatos a la alcaldía Galán y Uribe deben darse cuenta de la importancia de una unión entre los dos para acercarse a un triunfo seguro, pensando más en la capital y no en sus egos. Ambos son capaces y podrían ser buenos alcaldes para Bogotá, pero como solo puede elegirse a uno, deben sentarse a conversar y decidir cuál de los dos tiene la valentía de anteponer su amor a la ciudad a su candidatura. O ambos pierden o uno gana. ¡Piénsenlo!

Margarita Rosa Manotas R.

Organizar a los vendedores

SEÑOR DIRECTOR:



Los vendedores ambulantes están por doquier en Bogotá. En los andenes, sobre los puentes o en plena calle. Esto quiere decir que hay más desempleo y que la informalidad crece. Pero también están los hermanos venezolanos. ¿Qué hacer? Tenemos que ser tolerantes. La Administración debe, así mismo, desarrollar un plan para organizarlos, porque a veces no hay por dónde caminar. Y que no se permita la explotación de niños, por favor. Otra cosa es que no dejen parquear carros obre los andenes, lo cual tampoco se ha podido solucionar.

Lucila González de M

Muestra de inequidad

SEÑOR DIRECTOR:



No deja de sorprendernos lo que pasa cada día en el Senado. A su desproporcionado salario y las innumerables prebendas que reciben mensualmente, ahora se suman costosas capacitaciones que reciben en los pasillos del Congreso (?) y una póliza contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo suicidio, homicidio, guerra y terrorismo. Nada que ver con el colombiano de a pie, que si quiere capacitarse o comprarse un seguro, si puede, lo tendría que pagar de su bolsillo. Otra muestra de la inequidad que vive el país.

Mario Patino Morris