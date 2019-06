Mi odisea diaria en TransMilenio

Señor Director:



Cada mañana me dirijo a un portal para tomar un TransMilenio que me conduzca a mi lugar de trabajo. Me sitúo detrás de alguien en la fila, si es que se puede llamar de esta manera; llega el articulado, abre sus puertas y es como si sonara el pistoletazo de salida de una prueba de atletismo. No importa que aún nadie haya evacuado el bus, los que entran batallan y empujan por conseguir una silla y se produce un enfrentamiento con los que salen.

Luego se cierran las puertas tras varios intentos, todos quedamos cara con cara, nalga con nalga. Así no se quiera rozar con alguien, es inevitable hacerlo. Voy en el centro del articulado, trato de agarrarme de la barra, me siento totalmente desprotegido, como en el aire, sostenido por las personas que están delante y detrás de mí. Llego a mi parada y qué problema para salir, salgo sudado y aún no me he tocado mis bolsillos para saber si mis pertenencias continúan en su lugar o si fui robado.



Luis Daniel Barragán Peña

Bogotá

Música colombiana

Señor Director:



He visto la transmisión por el canal Telepacífico del Festival del Mono Núñez y siento una gran alegría de ver tanto joven talentoso interpretando nuestra música, con hermosas voces y maestría en la interpretación de instrumentos propios de nuestras regiones.



Qué bueno fuera que a nuestros niños se les inculcara el amor por este tipo de música, no solo en las familias, sino en los centros educativos, para que se interprete y se disfrute, pues actividades como esta alejan la mente de tanta influencia negativa que a diario se da a través de la tecnología y los medios como la radio y la televisión, que solo hacen culto al reguetón, la champeta y tantos otros ritmos cuyas letras no dejan mensajes constructivos.



Sería ideal que se hiciera una normativa para difundir nuestra hermosa música en todos los medios de comunicación colombianos.



Amparo Ardila

Defensa de los niños desde la escuela

Señor Director:



He leído y releído su editorial del pasado 29 de mayo, relacionado con la violencia sexual contra los niños y las niñas, el cual me ha puesto a reflexionar como maestro sobre qué hacer desde la escuela para que esas cifras no sigan aumentando, ya que la escuela pública es la más afectada, pues si miramos de dónde provienen la mayoría de esos niños, podremos comprobar que son de las clases menos favorecidas.



No es fácil atender un niño que ha sido violado o maltratado sexualmente; por lo general, son niños aislados, a veces agresivos y se les nota rabia y desconfianza hacia los adultos, e incluso hacia sus mismos compañeros. Estos y otros problemas como la violencia intrafamiliar necesitan ser abordados desde la escuela, pero para ello se requiere ofrecer una educación más personalizada. También, volver a los equipos interdisciplinarios que antes se tenían en la escuela, relacionados con los trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, entre otros, debido a que no es posible atender tanta problemática con un orientador para dos mil y tres mil estudiantes.



Henry Sarabia Angarita

Facatativá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co