Menores sin licor

Su editorial del sábado pasado me llevó a reflexionar. Abordaba una investigación que hicieron con un grupo de estudiantes que registró malas actuaciones en su diario vivir; entre estas, el consumo de licor, la ingesta de sustancias psicoactivas y el cigarrillo a edades tempranas. La conclusión, después de las respuestas obtenidas mediante encuestas y entrevistas, es que en ellos se van configurando desde niños con lo que ven y oyen de los adultos. En cuanto al consumo de licor, es buena la época para reflexionar en tal sentido, pues es el periodo del año en que los padres y adultos se sientan al lado de sus hijos a ingerir licor, incluso perdiendo el control, sin importar los comportamientos que estemos configurando en los menores.

De otra parte, es hora también de que la escuela asuma el papel que le corresponde, pues estoy seguro de que si se aborda esta problemática desde las diferentes áreas del conocimiento, nuestros alumnos van a aprender que toda acción conlleva una consecuencia, de una manera inter y multidisciplinaria. Abordar el problema del consumo de licor, por ejemplo, desde las ciencias sociales, la ética, las ciencias naturales, el arte, entre otras disciplinas, sería más provechoso que dedicarnos a desarrollar contenidos descontextualizados.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá

La Selección, sin goles

La Selección Colombia es de todos; es un sentido de pertenencia. Por eso duele que no gane, que no le ponga más garra. Nuestro onceno está en un mal momento, sin goles, sin creación. A Paraguay había que ganarle. Ya es hora de salir siempre a comerse la cancha, a pensar que todo un país sufre, hace fuerza, cruza los dedos. Ya es hora de que haya cambios, de que se juegue para los delanteros. Lo bueno es que tenemos suerte, pues los demás marcadores nos favorecen, pero debemos ayudarnos. Porque si clasificamos a Catar, necesitaremos un equipo mucho mejor, que nos dé alegrías. Por favor, muchachos, la responsabilidad es enorme.

Pedro Samuel Hernández

Robo de señales del SITP

Como usuario del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), me siento molesto ante la nueva forma de vandalizar de aquellos inadaptados que hacen cada día más daño a la ciudad, como es el robo de los tableros de señalización en los paraderos. A muchos de los que usamos diariamente el transporte público nos afecta, pues ahora es más difícil saber qué buses paran en ese lugar y conocer las rutas que necesita, más ahora que los buses provisionales desaparecieron. Existe una aplicación, pero muchos no la tienen instalada en el celular, y sacarlo en la calle es más peligroso.



Pedimos a la Policía Nacional y a la Alcaldía Mayor de Bogotá que haya una solución frente a estos inconvenientes. Es importante contar con más seguridad en las calles, más control y enseñar la importancia de las señalizaciones de tránsito para que sean respetadas. Valoremos y amemos lo que nos brinda la ciudad. No permitamos que se siga perpetrando el caos de la inseguridad.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño