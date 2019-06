Medimás y las demás

Señor Director:



En Colombia, el pésimo servicio en los sistemas de la salud no es solamente de la EPS Medimás; la problemática es de todas. Ya sea para solicitar controles médicos, reclamar medicamentos, exámenes de laboratorio y otros procedimientos, el paciente debe hacer las gestiones de autorizaciones, y en esto, por lo general, demora hasta un día debido a la gran congestión.

Lo peor es que las benditas autorizaciones tienen una vigencia de 3 meses, pero las citas con especialistas las agendan a más plazo y el paciente debe hacer una nueva diligencia. Se necesita una mejora en los servicios de todas las EPS. Urge que las autorizaciones tengan una vigencia mayor y haya más médicos especialistas para disminuir la demora en las citas. Los servicios de salud, pues, se hallan en crisis, que la pagan la mayoría de los colombianos.



Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

Personajes inolvidables

Señor Director:



En menos de ocho días fallecieron en Colombia tres presentadores del espectáculo y un payaso. Eduardo Corredor Díaz, periodista, docente, gestor cultural y presentador icónico de la Media Torta al Aire Libre por casi 30 años. Jairo Alonso Vargas, maestro de ceremonias de los reinados de belleza en Colombia. Alberto Noya San Martín, Tuerquita, el payaso de ‘Animalandia’, quien junto con su hermano Bebé y su padre Pernito, también fallecidos, fueron figuras en la televisión colombiana. Jota Mario Valencia, periodista y presentador en diversos programas de variedades y opinión en radio y televisión durante 40 años. Los despedimos con aplausos y agradecimiento por su profesionalismo y respeto por el mundo del entretenimiento.



Helena Manrique Romero

La decisión de la Corte Constitucional

Señor Director:



Duele enterarnos de que la Corte Constitucional considere que el consumo de bebidas alcohólicas y drogas alucinógenas en el espacio público contribuya al libre desarrollo de la personalidad.



¿Acaso no se enteran los honorables magistrados de los abusos que se cometen bajo los efectos de estas sustancias? El libre desarrollo de la personalidad debe ser considerado un derecho para bien, para mejorar, para superarse, no para hundirse en el fango. Mucho menos, para molestar e incomodar a los semejantes.



Hasta hoy se vivía un clima de tranquilidad en las calles gracias al Código de Policía. Lamentablemente volverán las largas noches de vigilia por culpa del ruido de los bebedores callejeros. Este tema sí que amerita que se promueva un referendo o una tercera papeleta en las próximas elecciones.



Jaime Correa Venegas

Bogotá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co