Señor Director:



Entiendo que a la licitación para la venta de Cafesalud y Saludcoop se presentaron dos entidades: Medimás, creo que en formación, y otra con más de 20 años de funcionamiento. Extrañamente se adjudicó a Medimás, entidad agonizante.

Estoy afiliado a la otra y padezco una enfermedad grave desde hace varios meses, y hasta la fecha he sido atendido oportunamente, tanto en citas médicas como en entrega oportuna de medicamentos. Entonces, no entiendo cuál sería la razón para adjudicar la licitación a Medimás y que aún no le hayan quitado el derecho a funcionar, a pesar de sus pésimos servicios.



¿Qué extraños intereses habría?



León Sanín Vásquez

Rionegro, Antioquia

Las canecas

Señor Director:



Nos quejamos de que Bogotá es una ciudad sucia, pero cuando la Alcaldía instala 8.000 canecas para mejorar la situación, los inconformes cuestionan la decisión. La limpieza de la ciudad no depende exclusivamente de instalar las canecas, se requiere cultura ciudadana; que no botemos la basura en las calles y hagamos uso de las ayudas que ofrece la Administración. Qué lejos estamos de culturas milenarias. En Tokio no hay canecas en las calles, los ciudadanos guardan la basura y se la llevan a sus casas para reciclarla.



Mario Patiño Morris

La histórica hazaña de Egan

Señor Director:



El juvenil ciclista Egan Bernal Gómez es el campeón de la más difícil y codiciada competencia de ruta del mundo. Haciendo honor a su perseverancia, fortaleza y tenacidad, ofrece para nuestro país el más preciado título en este deporte. Las agrestes montañas francesas fueron testigo de su capacidad, temperamento y sacrificio. La que por años parecía una utopía se logró en medio de la esperanza, alegría y la celebración emocionada. Es el mejor anticipo para conmemorar el bicentenario de nuestra patria. Si de algo nos sentimos orgullosos los colombianos, ha sido el trabajo incansable y fructífero de sus deportistas. Egan, como prácticamente todos nuestros deportistas, es de humilde cuna y se ha hecho a pulso en medio de la pobreza, la apatía del Estado y la indiferencia de los empresarios. Felicitaciones al gran campeón y también para Nairo Quintana y Rigoberto Urán, a quienes reconocemos su esfuerzo.



Gerardo Dussán D.



* * * *



Señor Director:



Con apenas 22 años, Egan Bernal, hijo de Zipaquirá, Cundinamarca, es el flamante campeón del Tour de Francia 2019, la máxima prueba ciclística por etapas del mundo. Primera vez que Colombia obtiene este título. Ya es hora de formar nuevamente un equipo que corra por el país, como en otros tiempos con los inolvidables cafeteritos. Con las figuras que tenemos, como Nairo, Urán, Chaves, Henao, etc., hay talento y recursos para invertir. Zipaquirá es conocida mundialmente por su Catedral de Sal, único templo católico erigido en una roca salina, considerado otra maravilla del mundo. En adelante seguirá siendo punto de peregrinación turística no solo por su iglesia de sal, sino por Egan Bernal, el zipaquireño más genial.



Helena Manrique Romero

Bogotá

