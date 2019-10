Medidas contra los violentos

Señor Director:



Cada semana o cada fecha del fútbol colombiano es la misma historia de violencia, pero por ningún lado se nota una acción eficaz y efectiva de las autoridades en aras de garantizar la seguridad. Este fin de semana, los reportes en Bogotá: un muerto, hincha de Millos, a manos de 4 violentos hinchas del América de Cali. Afortunadamente, por reacción policial fueron capturados. Y en la tribuna familiar de norte fueron agredidos los asistentes por los barristas del América, sin importarles la presencia de los niños. Alcalde, tome alguna acción.

Y para completar este triste panorama de violencia, en Alicante (España), con motivo del partido, autoridades reportan peleas entre hinchas colombianos y hubo capturas por porte de armas blancas cuando ingresaban los aficionados al estadio. Esa es la imagen de violencia que dejamos los colombianos en los estadios del mundo. Se debe hacer algo en forma inmediata para que los violentos no se sigan apoderando de los escenarios del fútbol colombiano.



Luz Cuartas Zapata

Notificación a los jurados

Señor Director:



Hasta el día de hoy me entero de que los ciudadanos quienes hayan sido elegidos como jurados pueden no ser notificados, con lo cual la mayoría de personas, bajo estas circunstancias, no tienen conocimiento de haber sido seleccionados. Según la oportuna ley que quita responsabilidades al Estado y se las carga al ciudadano común, será multado por no saber ni haber sido notificado con hasta 10 salarios mínimos, cerca de 9 millones de pesos. Según quienes redactaron esta ley, las personas tienen que buscar en todas partes para saber si fueron o no citados, pues el mismo Estado no cuenta con herramientas modernas, de bajo costo, democráticas y efectivas para estas citaciones.



Al igual que con las fotomultas, en muchos casos ilegales, (basadas en actualizaciones del Runt, el Dane e, incluso, la Dian) debe gestionarse una ley que obligue al Estado a cumplir con las notificaciones vía dirección o páginas de internet actualizadas y modernas para ser consultadas de manera fácil y eficiente.



Viví en Canadá 9 años y mi esposa fue elegida como jurado en las elecciones; fue citada amablemente, para saber si no tenía inconveniente, en el trabajo incluso le pagaron, más como muestra de un Estado social de derecho que como una cantidad importante.



Ricardo Cuéllar

La verdad, ante todo

Señor Director:



El técnico Queiroz no puede llamar en una misma oportunidad a todos los jugadores elegibles que, por fortuna, tiene Colombia. Por eso no se entiende la polémica creada a raíz de la no convocatoria de James y Falcao. Los periodistas no son los culpables. Ellos preguntaron la causa y no recibieron una respuesta concreta. Por ejemplo y en lugar de evasivas: queremos encontrar sus suplentes en caso de lesión o sanción; uno de los dos se está recuperando y el otro tiene compromisos con su club, etc., pero la verdad, fuere cual fuere, porque lo importante es lograr una base y una suplencia que respondan en todas las circunstancias, sin ignorar que James y Falcao son una referencia para la Selección y para cualquier club.



Alfonso Herrera Duque

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co