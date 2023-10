Más sobre los trancones

SEÑOR DIRECTOR:

​

Tiene toda la razón la lectora Lucila González en su carta ‘Lo que cuestan los trancones’. Cuestan mucho en vida saludable, pues no solo afrontamos las consecuencias del estrés por no poder avanzar hacia el trabajo, a cumplir una cita médica, etc., sino por los demás vehículos que pitan, buscan adelantar o ganar el cruce, además de las motos, que rozan el espejo, sino que falta una mala mirada o un insulto, porque la intolerancia ya se sabe que se da silvestre. Y ni se diga de la inseguridad.

Bogotá está bloqueada porque hay mil obras, también a paso lento, pero igualmente porque no hay suficientes vías y falta orden. Por favor, que no se permitan carros mal estacionados, que se descargue de noche -como tantos lo han propuesto-, que se estudie hacer algunas obras como reparación sobre puentes, a veces no tan largas, en los días festivos y las 24 horas; que se revisen tantas placas especiales. ¿Se justifican todas? Y que se busque coordinar más trabajo desde casa. Eso ya funciona, es benéfico e incluso puede ser más productivo para las partes. Pensemos también en la seguridad de la gente. Y en “lo que cuestan los trancones”, que, como queda visto, es demasiado.

José Francisco Piñeres

¿En qué se emplean los recargos?



SEÑOR DIRECTOR:



¿En qué se emplean los recargos por diferentes conceptos, como son el 4 por mil, la sobretasa a la gasolina, el cargo por servicio en la boletería de conciertos, partidos de fútbol, obras de teatro, ahora el aporte al departamento de La Guajira? Además, está la propuesta del recargo en el recibo de la luz para el transporte, entre otros.

Esto sería aceptable si mínimo una vez por trimestre nos dieran un informe claro sobre cómo se invierten estos dineros y quién los maneja, pues con la corrupción que existe en el país asalta la duda sobre si finalmente el dinero se utilizó para el propósito para el cual fue creado.

Julio César Patiño Díaz

Apoyo a la creación de empresa



SEÑOR DIRECTOR:

​

Con frecuencia se nos dice que las microempresas y los emprendimientos son generadores de empleo en el país en un altísimo porcentaje. Igualmente, su permanencia en el mercado no es mayor de 5 años, al igual que las empresas medianas, lo cual no nos permite avanzar hacia el pleno empleo. Identificar las razones debe ser un propósito nacional. Tenemos talento humano reconocido como el mejor en Suramérica.

La otra parte de la ecuación es la capacitación del recurso y el cambio de chip del modelo, que privilegie los ingresos por encima de los costos y gastos, para penetrar mercados no solo en el país sino en el exterior. La capacitación la proveen la academia, entidades como el Sena, las cámaras de Comercio y otros entes privados y estatales.



El apoyo del Gobierno mediante el Ministerio de Industria y Planeación Nacional, entre otros, nos pueden cambiar para lograr combatir el hambre en un país que fácilmente puede convertirse en la despensa alimentaria de América. Si logramos unión nacional lo conseguimos. El Gobierno y las fuerzas vivas del país tienen la palabra.

Gabriel Remolina Ordóñez