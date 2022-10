¿Más reformas de la salud?

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la reforma de la salud, cuyo texto oficial se desconoce, pero que en el sector se presiente y genera gran incertidumbre por su falta de concertación, debemos tener presente que llevamos casi 30 años construyendo un modelo de seguridad social en salud made in Colombia y que el sistema actual es muy diferente al inicialmente aprobado en el año de 1993 con la Ley 100.

Median diferentes reformas y ajustes, empezando por la Ley 715 de 2001, que derogó la Ley 60 de 1990, sobre recursos y competencias para impulsar la salud pública en las entidades territoriales. Luego, la Ley 1122 de 2007, por la cual se reguló el aseguramiento y se pusieron límites a la integración vertical; la Ley 1164, sobre talento humano en salud, aún sin pleno desarrollo; la Ley 1438 de 2011, un gran avance en materia de salud pública, que creó el Plan Decenal, impulsó la Atención Primaria en Salud y el impacto positivo de los determinantes sociales de la salud, que también falta mucho por reglamentar y poner en práctica. Pero la gran reforma de la salud ya se hizo: es la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, que gira alrededor del derecho fundamental a la salud, también sin desarrollar. Sin mencionar los fallos de las Cortes en favor de las condiciones laborales del sector, ¡que tampoco se han cumplido! Todo un cementerio de normas legales escritas e incumplidas.

¿Faltan nuevas leyes o se deben desarrollar las existentes? ¿Es hora de patear el tablero, arrancar de cero y dar un salto al vacío como si nada hubiésemos hecho, ni nada hubiésemos aprendido en estos casi 30 años?

Herman Redondo Gómez, M. D.

Los indígenas emberás se equivocan

El miércoles 19 de octubre de 2022, en Bogotá, algunos indígenas emberás se manifestaron de manera agresiva, rayando en lo demencial, e hiriendo a policías y ciudadanos del común, quienes no comulgaron con la locura colectiva.

Los emberás reclaman derechos ancestrales incumplidos por los gobiernos de turno a causa de desplazamientos forzados por grupos ilegales, entre otras violencias. Hasta ahí tienen toda la razón en protestar. Pero... no se justifica el dejar casi muerto a un policía y a una patrullera y a otras personas heridas por no ser atendidos. Hace unos meses, esta comunidad indígena, que se tomó el parque Nacional en Bogotá, recibió con palos y armas propias a las brigadas de salud que querían brindar ayuda, sobre todo a la población mayor e infantil, y fueron recibidos con piedra. Así mismo, los gestores de convivencia hicieron lo suyo y también fueron víctimas de los enardecidos. Al final del ataque tocó acudir al Esmad. Es cuestión de fondo, mas no es la forma.

Helena Manrique Romero

Bogotá

¿Qué pasa con los pasaportes?



En el tema de la expedición y renovación de los pasaportes es inaudito lo que está pasando. Abren el registro de citas a las 5 a. m. y nunca hay citas disponibles. Tener un pasaporte es un derecho, ¿o tal vez será que pasó a ser un privilegio? Que alguien nos cuente qué está pasando.

Martha Soledad Ciro

Bogotá